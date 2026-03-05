L’exposició PolsXtrems. El teu gimnàs per entrenar el pensament crític, una iniciativa de l‘Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i la Direcció General de Difusió de la Generalitat, ha equiparat l’aprenentatge del català amb altres discursos d’odi. Els responsables de la mostra han situat en l’última sala del recorregut, titulada El vestidor, uns armariets per a efectes personals –com els que sol haver-hi als gimnasos– amb frases discriminatòries a cada porta. Entre aquestes frases, hi ha “Que aprenguin català!”, al costat de missatges que estigmatitzen col·lectius o persones pel seu origen o altres condicions, com ara “que se’n tornin al seu país!”, “els okupes a la presó!”, “la gent trans, lluny!”. Aquesta situació es dona en una mostra que, en un principi, i segons s’explica a la web, està pensada perquè els visitants s’endinsin en “un circuit d’entrenament per exercitar el pensament crític, el diàleg i el respecte per la diferència”.
L’exhibició ha generat la indignació de Plataforma per la Llengua, que ho ha denunciat a través del seu compte de la xarxa social X. “Que una exposició que pretén reflexionar sobre els discursos d’odi i les notícies falses equipari l’aprenentatge del català amb frases que criminalitzen i estigmatitzen col·lectius pel seu origen o condició sexual és vergonyós i fals”, ha denunciat sobre la mostra impulsada per l’ICIP, un organisme creat pel Parlament de Catalunya i que compta amb un pressupost d’1,54 milions d’euros –1,52 provenen del Departament d’Acció Exterior–. Així mateix, la Plataforma s’ha dirigit directament a l’entitat per recordar-li que els catalanoparlants són “un col·lectiu lingüísticament minoritzat i històricament perseguit en diversos períodes” i li ha retret que convertir-los en “botxins només desvirtua el debat i alimenta el mateix marc de desinformació que es diu combatre”.
Finalment, l’entitat en defensa del català ha assenyalat que equiparar la promoció del català, una “llengua minoritzada, perseguida i prohibida històricament”, amb discursos d’odi no és neutral: “És una falsa equivalència que banalitza la discriminació real”. Per tot això, l’entitat ha enviat una carta al president de l’ICIP, Xavier Masllorens, per traslladar-li que han rebut “diverses queixes” referents a l’exposició inaugurada al Palau Robert de Barcelona”, i li traslladen que la inclusió del català en els discursos d’odi és un gest “molt desafortunat”. “La càrrega de negativitat, bel·ligerància i fins i tot d’odi és molt evident, i introduir la llengua catalana i el seu aprenentatge en aquestes dicotomies és un exercici completament inadequat i injust”, sentencia.
Hem fet arribar a l’Institut Català Internacional per la Pau una carta exigint la retirada de la part catalanòfoba de l’exposició i oferint-nos a col·laborar en la seva reformulació. pic.twitter.com/ZQhmgUG86O— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) March 5, 2026
Plataforma per la Llengua demana la retirada de la frase que estigmatitza el català
En la missiva, l’ONG del català demana a Masllorens que retiri “el títol i el contingut d’aquest suport concret de l’exposició”, i s’ofereix per “ajudar a substituir-lo per un altre” de manera “absolutament desinteressada”. Abans d’això, però, exposa una sèrie de motius pels quals rebutja la frase “que aprenguin català!” exposada entre frases discriminatòries, com si en fos una. En aquest sentit, recorda que la Constitució espanyola imposa el deure de conèixer el castellà i que, en aquest marc, el català i els seus parlants “no són pas ni la llengua ni els parlants ‘forts’, ans al contrari”. A més, també recorden que les darreres dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població dibuixaven un “escenari realment complicat per a la comunitat catalanoparlant a Catalunya”.
“Tenim la certesa que aquest procés d’erosió constant de la llengua és fruit, també, d’un marc ideològic imposat que, de manera més o menys subtil, ataca i minoritza el català i els seus parlants”, remarca l’entitat. I avisa que la inversió dels rols entre agressor i agredit, botxí i víctima, com fa l’exposició, “és un recurs recurrent de les ideologies supremacistes”. Així mateix, Plataforma per la Llengua defineix el català com una eina de cohesió social. “Aprendre català integra, i associar-lo a discursos pròxims a l’odi el deslegitima com a bé col·lectiu que acompleix aquesta funció clau”, diu, la carta. I reclama que cal ser “molt contundents amb qualsevol intent d’estigmatitzar els catalanoparlants com a suposats agressors”. Davant la naturalesa institucional de l’ICIP, l’entitat apel·la que el Govern té el deure de “protegir i fomentar” el català, i recorda que l’executiu ha fet del català un dels seus eixos d’acció amb la creació de la Conselleria de Política Lingüística i el Pacte Nacional per la Llengua.