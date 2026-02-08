L’automobilística Ebro ha rectificat amb el català i l’ha inclòs en el sistema d’entreteniment, a l’aplicació mòbil i a la documentació de l’oferta comercial i contractes de compravenda. La iniciativa de la companyia es produeix després de la denúncia administrativa que va interposar Plataforma per la Llengua el passat mes de juny perquè la companyia incomplia les clàusules lingüístiques establertes en una subvenció a fons perdut de gairebé 2 milions d’euros. Arran del cas d’Ebro, l’ONG del català ha descobert que hi ha altres empreses que es resisteixen a complir els requisits lingüístics de sucoses subvencions i prepara una anàlisi exhaustiva d’aquestes ajudes per detectar quines empreses més incompleixen les clàusules lingüístiques.
L’entitat que presideix Òscar Escuder ha descobert que hi ha altres companyies que incompleixen “flagrantment” les obligacions lingüístiques establertes en la subvenció per a la reindustrialització. És el cas de Hamelin Brands, propietària de la paperera gironina Oxford i que es dedica a la producció de material escolar; Stark Future, que fabrica motocicletes de cros elèctriques; l’empresa Akzo Nobel Coatings, companyia líder en el mercat de pintures i que fabrica les marques Titanlux i Bruguer, i Essity Spain, que fabrica productes d’higiene i que opera amb marques com Colhogar, Tena i Tork.
Aquestes quatre empreses es van beneficiar de la subvenció amb un total de 2.407.867,26 euros. El repartiment d’aquests diners, segons ha detallat l’entitat a El Món, es va fer de la següent manera: Stark Future i Akzo Nobel Coatings, 800.000 euros cadascuna, Hamelin Brands va rebre 590.419,20 euros i Essity Spain, 217.448,06. Aquesta subvenció a fons perdut està subjecta al compliment d’una sèrie de requisits, entre els quals hi ha l’obligatorietat d’atendre en català aquells consumidors catalanoparlants. Així mateix, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que les empreses han de tenir la senyalització, els cartells d’informació fixa i els documents d’oferta de serveis en llengua catalana i, finalment, incloure la llengua als rètols i les informacions fixes de l’interior dels centres laborals adreçades als treballadors.
Quatre denúncies administratives sense resposta
Davant l’incompliment de les condicions establertes per rebre la subvenció, Plataforma per la Llengua ha seguit el mateix procediment que amb la companyia automobilística i va presentar denúncies administratives contra les quatre empreses a la direcció general d’Indústria de la Generalitat. “Malauradament, l’administració continua sense respondre, tal com va passar amb Ebro”, lamenta l’ONG del català, però adverteix que “en cas que continuï sense respondre o que la resposta no sigui satisfactòria, l’entitat interposarà un recurs d’alçada”. Davant aquesta situació i que l’entitat ha detectat que hi ha “més empreses” en la mateixa situació, l’ONG del català ha anunciat que aquest 2026 duran a terme una “revisió exhaustiva” de totes les subvencions públiques catalanes perquè consideren “inadmissible” que l’administració no inspeccioni el compliment dels requisits lingüístics.