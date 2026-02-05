El Departament de Política Lingüística ha informat que l’empresa d’automòbils Ebro ha incorporat el català al sistema d’entreteniment, a l’aplicació mòbil i a la documentació de l’oferta comercial i contractes de compravenda. A més, la conselleria de Francesc Xavier Vila ha anunciat que aviat disposaran de web en català. Ho ha fet en un tuit on remarquen que aquest pas endavant que ha fet l’automobilística amb la llengua catalana és gràcies a l'”acció de Política Lingüística”. Fonts del Departament han explicat a El Món que han mantingut interlocució amb la companyia perquè inclogués el català i que ha estat la mateixa Ebro que els ha informat del canvi de política.
Sigui com sigui, la decisió d’Ebro es produeix mig any després que Plataforma per la Llengua presentés una denúncia administrativa contra l’empresa a la direcció general d’Indústria de la Generalitat per incomplir les obligacions lingüístiques fixades per l’ajuda econòmica pública que li va ser atorgada. En efecte, l’empresa va rebre una subvenció a fons perdut de gairebé 2 milions d’euros, però amb la condició de complir unes clàusules fixades en la Resolució EMT/4049/2022, de 21 de desembre, i s’exigia “complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística”. Després de la rectificació d’Ebro i de les comprovacions pertinents per part de Plataforma per la Llengua, l’ONG pel català ha remarcat que, a banda de la denúncia, va continuar “pressionant” l’automobilística perquè incorporés el català.
Sobre la denúncia, l’entitat en defensa del català que presideix Òscar Escuder ha explicat que a finals de l’any passat va interposar un recurs d’alçada. Ho va fer “després de tres mesos sense resposta per part de la Generalitat”. “L’administració encara no s’ha pronunciat sobre aquest recurs, tot i que Ebro ha dut a terme els canvis exigits”, lamenta l’entitat en un comunicat, on també reclama a la Generalitat que activi una “comprovació sistemàtica del compliment de les clàusules lingüístiques necessàries per rebre la subvenció” i exigeix fer extensible les inspeccions a “totes les empreses que s’hagin beneficiat d’aquesta subvenció”.
Quins eren els requisits que havia de complir Ebro per rebre la subvenció?
Plataforma per la Llengua va detallar el passat mes de juny que l’obtenció de subvenció de gairebé dos milions d’euros obligava l’automobilística a complir diferents requisits lingüístics. Entre aquests, s’inclou l’obligatorietat de l’empresa a estar en condició de poder atendre els consumidors quan s’expressin en català, tenir la senyalització, els cartells d’informació fixa i els documents d’oferta de serveis en llengua catalana i, finalment, incloure la llengua als rètols i les informacions fixes de l’interior dels centres laborals adreçades als treballadors. Ara, la companyia ha rectificat la seva política lingüística i ha decidit incloure el català al sistema d’infoentreteniment, a l’aplicació, a la documentació d’oferta comercial i als contractes de compravenda.