El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha criticat l’ús del castellà per part de Jordi Puigneró, tinent d’alcalde i regidor de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Vila ha carregat contra la formació de Carles Puigdemont després que l’exconseller fes una intervenció en llengua castellana durant el debat d’una moció de la CUP relativa a la situació política a Veneçuela el darrer ple municipal.
Vila ha compartit el tall de la intervenció de Puigneró i ha manifestat que el “veritable” problema de Junts amb el Pacte Nacional per la Llengua és que “posa en relleu tot el que haurien pogut fer mentre manaven, però no van saber fer“. Així mateix, el conseller considera que un dels “mèrits” del Pacte és que ha “activat” junts en la defensa de la llengua catalana. Tot i això, lamenta que a “a l’hora de la veritat, els nivells d’exigència que s’apliquen a ells mateixos són més flexibles que els que reclamen als altres…”
El veritable problema de Junts amb el Pacte Nacional per la Llengua és que posa de relleu tot el que haurien pogut fer mentre manaven però no van saber fer. Un dels mèrits del Pacte és justament que també els ha activat a ells a defensar la llengua. Això sí, a l’hora de la… https://t.co/auwAiR5kku pic.twitter.com/NhNkAgHjEC— F. Xavier Vila (@VilaFx) February 3, 2026
La crítica del conseller a la intervenció de Puigneró no ha estat aïllada. El grup municipal de la CUP a Sant Cugat també ha criticat el tinent d’alcalde, que va al·legar l’ús del castellà per “si cap veneçolà” estava seguint el ple per internet. “No és PP ni VOX, és Jordi Puigneró de Junts parlant en castellà perquè tota la gent que està veient el ple de Sant Cugat des de Veneçuela(?) sàpiga que Junts celebra les accions de Donald Trump”, van criticar des de la formació anticapitalista.
Junts critica que el Govern continuï “renunciant” al català
Els retrets de Francesc Xavier Vila a Junts es produeixen després que la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, s’hagi fet ressò d’una notícia d’El Món. “Mentre el Govern continuï renunciant al català, el Pacte Nacional per la Llengua serà paper mullat”, ha dit Sales sobre les nul·les explicacions que ha donat el Govern a la intervenció en castellà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va fer en un acte del Grup Prisa a Barcelona.
Mentre el Govern segueixi renunciant al català, el Pacte Nacional per la Llengua serà paper mullat. Una cortina de fum, de l’habitual propaganda, per fer-nos creure el que no és. Perquè aquest Govern no prioritza la llengua pròpia del país, s’amaga quan es demanen explicacions i… https://t.co/U7npPQsaFh— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) February 2, 2026
A més, la líder juntaire a la cambra catalana ha manifestat que el Pacte és “una cortina de fum” pròpia de “l’habitual propaganda” del Govern amb la intenció de “fer-nos creure el que no és”. “Perquè aquest Govern no prioritza la llengua pròpia del país, s’amaga quan es demanen explicacions i contravé els acords que va signar“, ha subratllat, i ha afegit que davant d’això “encara alguns es pregunten per què no hi som”.