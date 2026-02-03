El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha criticado el uso del castellano por parte de Jordi Puigneró, teniente de alcalde y concejal de Gobernación, Seguridad, Movilidad y Tecnología en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Vila ha cargado contra la formación de Carles Puigdemont después de que el exconsejero hiciera una intervención en lengua castellana durante el debate de una moción de la CUP relativa a la situación política en Venezuela en el último pleno municipal.

Vila ha compartido el fragmento de la intervención de Puigneró y ha manifestado que el «verdadero» problema de Junts con el Pacto Nacional por la Lengua es que «pone de relieve todo lo que podrían haber hecho mientras gobernaban, pero no supieron hacer«. Asimismo, el conseller considera que uno de los «méritos» del Pacto es que ha «activado» a Junts en la defensa de la lengua catalana. A pesar de eso, lamenta que «a la hora de la verdad, los niveles de exigencia que se aplican a sí mismos son más flexibles que los que reclaman a los demás…»

El veritable problema de Junts amb el Pacte Nacional per la Llengua és que posa de relleu tot el que haurien pogut fer mentre manaven però no van saber fer. Un dels mèrits del Pacte és justament que també els ha activat a ells a defensar la llengua. Això sí, a l’hora de la… https://t.co/auwAiR5kku pic.twitter.com/NhNkAgHjEC — F. Xavier Vila (@VilaFx) February 3, 2026

La crítica del conseller a la intervención de Puigneró no ha sido aislada. El grupo municipal de la CUP en Sant Cugat también ha criticado al teniente de alcalde, que alegó el uso del castellano por «si algún venezolano» estaba siguiendo el pleno por internet. «No es PP ni VOX, es Jordi Puigneró de Junts hablando en castellano para que toda la gente que está viendo el pleno de Sant Cugat desde Venezuela(?) sepa que Junts celebra las acciones de Donald Trump», criticaron desde la formación anticapitalista.

Junts critica que el Govern continúe «renunciando» al catalán

Los reproches de Francesc Xavier Vila a Junts se producen después de que la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, se haya hecho eco de una noticia de El Món. «Mientras el Govern continúe renunciando al catalán, el Pacto Nacional por la Lengua será papel mojado», ha dicho Sales sobre las nulas explicaciones que ha dado el Govern a la intervención en castellano que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hizo en un acto del Grupo Prisa en Barcelona.

Mentre el Govern segueixi renunciant al català, el Pacte Nacional per la Llengua serà paper mullat. Una cortina de fum, de l’habitual propaganda, per fer-nos creure el que no és. Perquè aquest Govern no prioritza la llengua pròpia del país, s’amaga quan es demanen explicacions i… https://t.co/U7npPQsaFh — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) February 2, 2026

Además, la líder de Junts en la cámara catalana ha manifestado que el Pacto es «una cortina de humo» propia de «la habitual propaganda» del Govern con la intención de «hacernos creer lo que no es». «Porque este Govern no prioriza la lengua propia del país, se esconde cuando se piden explicaciones y contraviene los acuerdos que firmó«, ha subrayado, y ha añadido que ante eso «aún algunos se preguntan por qué no estamos».