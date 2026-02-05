El Departamento de Política Lingüística ha informado que la empresa de automóviles Ebro ha incorporado el catalán al sistema de entretenimiento, a la aplicación móvil y a la documentación de la oferta comercial y contratos de compraventa. Además, la consejería de Francesc Xavier Vila ha anunciado que pronto dispondrán de web en catalán. Lo ha hecho en un tuit donde remarcan que este paso adelante que ha dado la automovilística con la lengua catalana es gracias a la «acción de Política Lingüística». Fuentes del Departamento han explicado a El Món que han mantenido interlocución con la compañía para que incluyera el catalán y que ha sido la misma Ebro quien les ha informado del cambio de política.

Sea como sea, la decisión de Ebro se produce medio año después de que Plataforma per la Llengua presentara una denuncia administrativa contra la empresa a la dirección general de Industria de la Generalitat por incumplir las obligaciones lingüísticas fijadas por la ayuda económica pública que le fue otorgada. En efecto, la empresa recibió una subvención a fondo perdido de casi 2 millones de euros, pero con la condición de cumplir unas cláusulas fijadas en la Resolución EMT/4049/2022, de 21 de diciembre, y se exigía “cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística”. Tras la rectificación de Ebro y de las comprobaciones pertinentes por parte de Plataforma per la Llengua, la ONG por el catalán ha remarcado que, además de la denuncia, continuó «presionando» a la automovilística para que incorporara el catalán.

Sobre la denuncia, la entidad en defensa del catalán que preside Òscar Escuder ha explicado que a finales del año pasado interpuso un recurso de alzada. Lo hizo «después de tres meses sin respuesta por parte de la Generalitat». «La administración aún no se ha pronunciado sobre este recurso, aunque Ebro ha llevado a cabo los cambios exigidos», lamenta la entidad en un comunicado, donde también reclama a la Generalitat que active una «comprobación sistemática del cumplimiento de las cláusulas lingüísticas necesarias para recibir la subvención» y exige hacer extensibles las inspecciones a «todas las empresas que se hayan beneficiado de esta subvención».

Imagen de archivo de operarios de Ebro trabajando en un vehículo / ACN

¿Cuáles eran los requisitos que debía cumplir Ebro para recibir la subvención?

Plataforma per la Llengua detalló el pasado mes de junio que la obtención de subvención de casi dos millones de euros obligaba a la automovilística a cumplir diferentes requisitos lingüísticos. Entre estos, se incluye la obligatoriedad de la empresa a estar en condición de poder atender a los consumidores cuando se expresen en catalán, tener la señalización, los carteles de información fija y los documentos de oferta de servicios en lengua catalana y, finalmente, incluir la lengua en los rótulos y las informaciones fijas del interior de los centros laborales dirigidas a los trabajadores. Ahora, la compañía ha rectificado su política lingüística y ha decidido incluir el catalán en el sistema de infoentretenimiento, en la aplicación, en la documentación de oferta comercial y en los contratos de compraventa.