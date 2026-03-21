La compañía estadounidense Tesla fue la primera en dar un paso de gigante para el catalán en el ámbito automovilístico y en 2020 incorporó el catalán entre los idiomas de su sistema de información a bordo. Ninguna compañía se sumó hasta que en 2024 la china BYDCompany también decidió dar el paso, y entre finales de 2025 y el inicio de este año, el catalán ha ganado terreno en este ámbito. Ebro y los modelos eléctricos Raval y Born de Cupra fueron los siguientes en anunciar la inclusión del idioma en sus sistemas de infoentretenimiento y esta semana se han sumado dos marcas más. Omoda & Jaecoo, que pertenece a la china Chery, también incluyen el catalán en el menú de los ordenadores de a bordo.

El Departamento de Francesc Xavier Vila ha oficializado a través de la red social X que desde este jueves «todos los modelos de coches de las marcas Omoda & Jaecoo incluyen el catalán en el menú de los ordenadores de a bordo y sistemas de infoentretenimiento». «Esta incorporación llega después de que anteriormente lo hubieran añadido Tesla, BYDCompany, Ebro y los modelos Raval y Born de Cupra», ha subrayado después de que las dos compañías automovilísticas comunicaran a la Consejería el paso adelante con el catalán.

Des d’avui tots els models de cotxes de les marques Omoda i Jaecoo inclouen el català al menú dels ordinadors de bord i sistemes d’infoentreteniment. Aquesta incorporació arriba després que anteriorment l’hi haguessin afegit Tesla, BYD, Ebro i els models Raval i Born de Cupra. https://t.co/jzXleGck5u — Política Lingüística (@llenguacatalana) 18 de marzo de 2026

En efecto, Ebro anunció el pasado mes de febrero que incorporaba el catalán al sistema de entretenimiento, a la aplicación móvil y a la documentación de la oferta comercial y contratos de compraventa. Lo hizo medio año después de que Plataforma per la Llengua presentara una denuncia administrativa contra la empresa de automóviles a la dirección general de Industria de la Generalitat por incumplir las obligaciones lingüísticas fijadas por la ayuda económica pública que le fue otorgada. Antes, a finales de 2025, Seat, que hasta ahora había discriminado el catalán a pesar de una larga trayectoria vinculada con Cataluña, y Cupra, su filial de alta gama, oficializaron la incorporación del idioma catalán entre los idiomas disponibles en el sistema de infoentretenimiento de dos modelos eléctricos, el Cupra Raval y el Cupra Born.

Tesla fue pionera con el catalán

Tesla, la firma de Elon Musk, comenzó a incorporar los manuales digitales en catalán en 2020, y ofrece en catalán todos sus modelos –los Tesla S, X, 3 y Y– salvo la furgoneta todoterreno Cybertruck. El fabricante de vehículos eléctricos incorporó hace cinco años el catalán como opción en el menú lingüístico de la pantalla digital y se posicionó como la primera marca de coches eléctricos en incluirlo. La incorporación del idioma se produjo tras dos años de trabajo conjunto entre la Plataforma per la Llengua y la compañía automovilística americana para integrar el catalán en la tecnología de la empresa y en la página web.

Una unidad del modelo BYD Seal U-Dual Mode / Europa Press

En 2024 la primera marca mundial de coches eléctricos, la china BYDCompany, siguió los pasos de Tesla y añadió el idioma catalán entre los idiomas de su sistema de información a bordo en toda su flota de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Ambas compañías tienen en común que disponen de un sistema operativo propio y no tienen que depender de las decisiones de las grandes marcas de desarrollo de infoentretenimiento como lo es Android Automotive de Google.

La mitad del sector ya ofrece manuales en catalán

Pero donde el catalán tiene más presencia dentro del sector automovilístico es en el manual de instrucciones del vehículo, y ya hay una veintena de compañías que lo disponen. Esto representa que casi 200 modelos de vehículos tienen su manual de uso disponible en catalán para cumplir con la ley, ya que el código de consumo catalán establece desde 2010 que cualquier documento relevante para el consumo debe estar disponible en catalán. En el sector del automóvil se ha producido un crecimiento exponencial desde el año 2016, cuando ninguna compañía ofrecía manuales en catalán. Ahora, nueve años después, la situación es bien diferente y ya hay un 52% del mercado que lo ofrece. En los últimos meses, marcas como Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Opel y Peugeot han publicado en catalán los manuales de sus vehículos y el Departamento de Política Lingüística espera que Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo y Jeep den el paso a lo largo de este 2026.