La empresa automovilística Seat, que hasta ahora había discriminado el catalán a pesar de contar con 75 años de historia en Cataluña, y Cupra, su filial de alta gama, incorporarán por primera vez el catalán entre los idiomas disponibles en el sistema de infoentretenimiento. Concretamente, el catalán estará disponible a bordo de los Cupra Raval y Cupra Born, dos modelos que se presentarán a principios de 2026. Además de los idiomas actuales, el usuario podrá leer en catalán (además de euskera y gallego) las indicaciones de las pantallas sobre multimedia, comunicaciones, asistencia a la conducción, seguridad y confort a bordo.

El anuncio lo ha hecho la Aliança per la Presència Digital del Català tras meses de conversaciones con las automovilísticas, y la entidad, según destaca en el comunicado, ha impulsado esta colaboración «proponiendo soluciones técnicas que han ayudado a hacerlo posible». El Cupra Born, que se fabrica en Zwickau (Alemania) sobre la plataforma eléctrica MEB del Grupo Volkswagen, está diseñado en el centro técnico de Martorell (Barcelona), que también se ha encargado de desarrollar la versión en catalán –además de euskera y gallego– del sistema de infoentretenimiento.

Asimismo, las marcas automovilísticas han trasladado a la entidad que el Cupra Raval, el primer coche eléctrico íntegramente diseñado y fabricado en Martorell, dispondrá de menús en catalán, euskera y gallego desde el momento del lanzamiento. La Aliança per la Presència Digital del Català ha valorado «muy positivamente» que Seat y Cupra hayan decidido incorporar el catalán a la interfaz de usuario de sus vehículos, en el marco de la digitalización acelerada de la industria de la automoción. De esta manera, según la entidad, «se normaliza el catalán en el ámbito de la automoción, poniendo fin a una anomalía: hasta ahora, solo incluían el catalán coches diseñados en EE. UU. y en China».

presentación de modelos preserie del Cupra Raval, a 17 de noviembre de 2025, en Martorell / Europa Press

La Aliança espera que el catalán se extienda al resto del Grupo Volkswagen

El portavoz de la Aliança y embajador de Accent Obert, Albert Cuesta, ha manifestado que están «muy satisfechos de haber contribuido a impulsar la presencia de nuestra lengua en los coches de una empresa tan emblemática de nuestro país». Pero la entidad, como él mismo ha reconocido, no se conforma y confía en que esta decisión no solo se «mantenga en los futuros modelos de sus marcas y se pueda propagar al resto del Grupo Volkswagen». Asimismo, espera que «sirva también de ejemplo para otros fabricantes, especialmente a todos los que también han adoptado el sistema Android Automotive de Google, tal como pasó hace años con los teléfonos inteligentes».

La Aliança también apoya la decisión de Seat y Cupra de incorporar el catalán y las otras lenguas cooficiales inicialmente en los mensajes y menús de texto, tal como hacen hasta ahora otras marcas del mercado. «Entendemos que, al ritmo actual de despliegue de la inteligencia artificial (IA), la interacción verbal del usuario con el coche recaerá muy pronto en chatbots genéricos de voz, adaptados a las prestaciones específicas de cada vehículo», concluye Cuesta.