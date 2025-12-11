L’empresa automobilística Seat, que fins ara havia discriminat el català malgrat que compta amb 75 anys d’història a Catalunya, i Cupra, la seva filial d’alta gamma, incorporaran per primera vegada el català entre els idiomes disponibles en el sistema d’infoentreteniment. Concretament, el català estarà disponible a bord dels Cupra Raval i Cupra Born, dos models que es presentaran a principis de 2026. A més dels idiomes actuals, l’usuari podrà llegir en català (a més de basc i gallec) les indicacions de les pantalles sobre multimèdia, comunicacions, assistència a la conducció, seguretat i confort a bord.
L’anunci l’ha fet l’Aliança per la Presència Digital del Català després de mesos de converses amb les automobilístiques, i l’entitat, segons remarca en el comunicat, ha impulsat aquesta col·laboració “proposant solucions tècniques que han ajudat a fer-ho possible”. El Cupra Born, que es fabrica a Zwickau (Alemanya) sobre la plataforma elèctrica MEB del Grup Volkswagen, està dissenyat al centre tècnic de Martorell (Barcelona), que també s’ha encarregat de desenvolupar la versió en català –a més de basc i gallec– del sistema d’infoentreteniment.
Així mateix, les marques automobilístiques han traslladat a l’entitat que el Cupra Raval, el primer cotxe elèctric íntegrament dissenyat i fabricat a Martorell, disposarà de menús en català, basc i gallec des del moment del llançament. L’Aliança per la Presència Digital del Català ha valorat “molt positivament” que Seat i Cupra hagin decidit incorporar el català a la interfície d’usuari dels seus vehicles, en el marc de la digitalització accelerada de la indústria de l’automoció. D’aquesta manera, segons l’entitat, “es normalitza el català en l’àmbit de l’automoció, posant fi a una anomalia: fins ara, només incloïen el català cotxes dissenyats als EUA i a la Xina”.
L’Aliança espera que el català s’estengui a la resta del Grup Volkswagen
El portaveu de l’Aliança i ambaixador d’Accent Obert, Albert Cuesta, ha manifestat que estan “molt satisfets d’haver contribuït a impulsar la presència de la nostra llengua en els cotxes d’una empresa tan emblemàtica del nostre país”. Però l’entitat, com ell mateix ha reconegut, no es conforma i confia que aquesta decisió no només es “mantingui en els futurs models de les seves marques i es pugui propagar a la resta del Grup Volkswagen”. Així mateix, espera que “serveixi també d’exemple per a altres fabricants, especialment a tots els que també han adoptat el sistema Android Automotive de Google, tal com va passar fa anys amb els telèfons intel·ligents”.
L’Aliança també dona suport a la decisió de Seat i Cupra d’incorporar el català i les altres llengües cooficials inicialment en els missatges i menús de text, tal com fan fins ara altres marques del mercat. “Entenem que, al ritme actual de desplegament de la intel·ligència artificial (IA), la interacció verbal de l’usuari amb el cotxe recaurà ben aviat en xatbots genèrics de veu, adaptats a les prestacions específiques de cada vehicle”, conclou Cuesta.