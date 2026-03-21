La companyia nord-americana Tesla va ser la primera a fer un pas de gegant per al català en l’àmbit automobilístic i l’any 2020 va incorporar el català entre els idiomes del seu sistema d’informació a bord. Cap companyia s’hi va sumar fins que l’any 2024 la xinesa BYDCompany també va decidir fer el pas, i entre finals del 2025 i l’inici d’enguany el català ha guanyat terreny en aquest àmbit. Ebro i els models elèctrics Raval i Born de Cupra van ser els següents en anunciar la inclusió de la llengua als seus sistemes d’infoentreteniment i aquesta setmana s’hi han sumat dues marques més. Omoda & Jaecoo, que pertany a la xinesa Chery, també inclouen el català al menú dels ordinadors de bord.
El Departament de Francesc Xavier Vila ha oficialitzat a través de la xarxa social X que des d’aquest dijous “tots els models de cotxes de les marques Omoda & Jaecoo inclouen el català al menú dels ordinadors de bord i sistemes d’infoentreteniment”. “Aquesta incorporació arriba després que anteriorment l’hi haguessin afegit Tesla, BYDCompany, Ebro i els models Raval i Born de Cupra”, ha subratllat després que les dues companyies automobilístiques comuniquessin a la Conselleria el pas endavant amb el català.
Des d’avui tots els models de cotxes de les marques Omoda i Jaecoo inclouen el català al menú dels ordinadors de bord i sistemes d’infoentreteniment. Aquesta incorporació arriba després que anteriorment l’hi haguessin afegit Tesla, BYD, Ebro i els models Raval i Born de Cupra. https://t.co/jzXleGck5u— Política Lingüística (@llenguacatalana) March 18, 2026
En efecte, Ebro va anunciar el passat mes de febrer que incorporava el català al sistema d’entreteniment, a l’aplicació mòbil i a la documentació de l’oferta comercial i contractes de compravenda. Ho va fer mig any després que Plataforma per la Llengua presentés una denúncia administrativa contra l’empresa d’automòbils a la direcció general d’Indústria de la Generalitat per incomplir les obligacions lingüístiques fixades per l’ajuda econòmica pública que li va ser atorgada. Abans, a finals del 2025, Seat, que fins ara havia discriminat el català malgrat una llarga trajectòria vinculada amb Catalunya, i Cupra, la seva filial d’alta gamma, van oficialitzar la incorporació de la llengua catalana entre els idiomes disponibles al sistema d’infoentreteniment de dos models elèctrics, el Cupra Raval i el Cupra Born.
Tesla va ser pionera amb el català
Tesla, la firma d’Elon Musk, va començar a incorporar els manuals digitals en català el 2020, i ofereix en català tots els seus models –els Tesla S, X, 3 i Y– tret de la furgoneta tot terreny Cybertruck. El fabricant de vehicles elèctrics va incorporar fa cinc anys el català com a opció al menú lingüístic de la pantalla digital i es va posicionar com la primera marca de cotxes elèctrics en incloure-la. La incorporació de l’iodioma es va produir després de dos anys de treball conjunt entre la Plataforma per la Llengua i la companyia automobilística americana per integrar el català en la tecnologia de l’empresa i en la pàgina web.
L’any 2024 la primera marca mundial de cotxes elèctrics, la xinesa BYDCompany, va seguir els passos de Tesla i va afegir la llengua catalana entre els idiomes del seu sistema d’informació a bord a tota la seva flota de vehicles elèctrics i híbrids endollables. Ambdues companyies tenen en comú que disposen d’un sistema operatiu propi i no han de dependre de les decisions de les grans marques de desenvolupament d’infoentreteniment com ho és Android Automotive de Google.
La meitat del sector ja ofereix manuals en català
Però on el català té més presència dins el sector automobilístic és en el manual d’instruccions del vehicle, i ja hi ha una vintena de companyies que en disposen. Això representa que gairebé 200 models de vehicles tenen el seu manual d’ús disponible en català per complir amb la llei, ja que el codi de consum català estableix des del 2010 que qualsevol document rellevant per al consum ha d’estar disponible en català. En el sector de l’automòbil s’ha produït un creixement exponencial des de l’any 2016, quan cap companyia oferia manuals en català. Ara, nou anys després, la situació és ben diferent i ja hi ha un 52% del mercat que l’ofereix. En els darrers mesos, marques com Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Opel i Peugeot han publicat en català els manuals dels seus vehicles i el Departament de Política Lingüística espera que Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo i Jeep facin el pas al llarg d’aquest 2026.