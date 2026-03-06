El ministeri recula i canvia els rètols de les carreteres només en castellà

El Ministeri de Transports fa marxa enrere i ha començat la substitució d’aquells cartells de les carreteres catalanes que el mateix ministeri havia substituït deixant-los només en castellà. Alguns dels casos més sonats eren els de Barberà del Vallès, que es quedava només en ‘Barberá’, o el de Montornès del Vallès, on només posava ‘Montornés’.
Tal com ha avançat RAC1 aquest divendres al matí i ha confirmat l’ACN l’executiu espanyol va canviar en primera instància aquests cartells perquè estaven en mal estat, però quan es van instal·lar els nous cartells només en castellà. Després de l’equivocació a l’hora d’instal·lar aquests nous cartells, el dimecres la Direcció General de Carreteres va assegurar que estava analitzat “cartell a cartell” en quin idioma estava feta la senyalització a les autopistes i poder comprovar si es compleix l’ús del català en els nou rètols. La polèmica es va desfermar després que Junts collés el govern espanyol registrant una bateria de preguntes per escrit sobre la senyalització només en castellà a les autopistes catalanes.
Junts celebra la rectificació del govern espanyol
A través de les xarxes socials els diputats de Junts Judith Toronjo i Isidre Gavín han celebrat que el govern espanyol hagi rectificat i vagi a solucionar l’equivocació feta a les carreteres catalanes. “El català torna a les carreteres. La denúncia de Junts ha obligat el govern espanyol a rectificar i començar a canviar els rètols castellanitzats”, ha assenyalat la secretària d’organització de Junts, Judith Toronjo. “El català es respecta”, ha etzibat. Per la seva banda el diputat Isidre Gavín ha tret pit de la labor dels juntaires a Madrid i lamenta que el govern espanyol podria haver fet bé les coses bé des de l’inici. “S’haguéssin pogut estalviar la feina i els diners”, ha etzibat Gavín.
El català torna a les carreteres. La denúncia de Junts ha obligat el govern espanyol a rectificar i començar a canviar els rètols castellanitzats.— Judith Toronjo Nofuentes🎗️ (@judithtoronjo) March 6, 2026
Defensar la llengua també és això. El català es respecta, i des de @JuntsXCat el defensarem sempre! https://t.co/13ddt8lT1n