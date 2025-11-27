Plataforma per la Llengua vol que l’ONU reconegui el discurs d’odi contra el català

Que l’Organització de les Nacions Unides (ONU) reconegui el discurs d’odi per raó de llengua. Aquest és l’objectiu amb el qual Plataforma per la Llengua ha intervingut aquest dijous al Fòrum sobre les Qüestions de les Minories de l’ONU, que s’ha celebrat al Palau de les Nacions de Ginebra (Suïssa). En concret, l’ONG del català ha utilitzat el cas de la nostra llengua per reclamar als estats i les plataformes digitals que reconeguin aquest tipus de discurs com una forma de discriminació, amb la voluntat que les Nacions Unides integrin els drets lingüístics en les polítiques de cohesió social.
A través d’una intervenció de la responsable tècnica de la secció internacional de Plataforma per la Llengua, Maria de Lluc Muñoz, l’entitat ha denunciat l’odi que pateixen molts catalanoparlants “per fer servir la seva llengua tant Internet com a la vida en general”, i ha fet una crida a les institucions a posar-hi remei. La portaveu s’ha dirigit al responsable de minories de l’ONU, Nicolas Levrat, per demanar-li que vetlli perquè els sistemes de moderació de les xarxes socials entenguin les llengües minoritzades i en protegeixin els parlants. També l’ha instat a donar suport a iniciatives que capacitin les comunitats per utilitzar les seves llengües amb seguretat i confiança, tant en la vida pública com a les plataformes digitals.
Des de l’entitat consideren que abordar el discurs de l’odi ha de “formar part de qualsevol estratègia seriosa per promoure la convivència pacífica en societats diverses”, i reclama que institucions, plataformes digitals i societat civil treballin conjuntament per “garantir que la discriminació estructural de certs col·lectius no s’agreugi ni es reprodueixi en entorns com Internet ni en el dia a dia”. En aquest sentit, la portaveu ha ressaltat que les persones catalanoparlants, “com moltes altres comunitats de llengües minoritzades, pateixen habitualment assetjament, insults i discursos d’odi pel simple fet d’utilitzar la seva llengua en interaccions quotidianes i a les xarxes socials”. “Aquests atacs no es produeixen de manera aïllada: reforcen prejudicis antics, deslegitimen les nostres identitats i generen un clima de por que desincentiva l’ús normal de les llengües”, ha conclòs.
📢 Avui hem reclamat a l’ONU que actuï davant l’augment del discurs d’odi contra els catalanoparlants a internet i en la vida diària.— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) November 27, 2025
✊🏼 Perquè tenim tot el dret d'expressar-nos lliurement i tranquil·la en la nostra llengua i el defensarem on calgui.
Ho ampliem aquí! 🧵 pic.twitter.com/mLYc4OerVq
Un fòrum anual centrat en les minories
Cal recordar que el Fòrum sobre les Qüestions de les Minories s’organitza anualment i té la voluntat de promoure el diàleg i la cooperació sobre qüestions relatives a les minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques, així com de recollir propostes per millorar la protecció internacional d’aquestes comunitats.