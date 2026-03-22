El poble on es fabrica el brou Aneto es rebel·la contra l’empresa pel català

Un poble del Bages rebelat contra un dels gegants alimentaris del país i de l’Estat. Aquesta és la situació que es viu en aquests moments al municipi d’Artés, on té la seva fàbrica l’empresa de brous Aneto, part del macrogrup Adam Foods. En els darrers dies han aaregut en diefrents punts de la localitat pancartes i pintades en murs i parets amb el lema Aneto, exigim etiquetatge en català. Se n’ha fet ressó de tot plegat Plataforma per la Llengua, que en un comunicat difòs a través de les xarxes socials ha volgut visibilitzar aquest conflicte linguístic. “Aneto és una gran marca que després d’anys d’arrelament comercial no ha entès el necessari arrelament lingüístic. Els veïns d’Artés i els consumidors dels seus productes cada cop n’estem més tips. Volem que el català recuperi l’espai comercial que li correspon”, assenyalen en la publicació.
Des de l’ONG del català consideren que una empresa catalana amb seu a Catalunya “no pot excloure deliberadament la llengua pròpia del país”, tot i que reconeixen que, fins que el català no sigui llengua oficial a la Unió Europea (UE), no es pot exigir normativament en l’etiquetatge de productes alimentaris. Les disposicions europees fixen l’obligatorietat de l’etiquetatge en la llengua oficial de cada estat membre, fet que situa el castellà com l’única llengua imposada i obligatòria en les informacions dels productes alimentaris. Ara bé, sí que es pot exigir l’ús del català per “ètica corporativa o pressió de mercat”, matisen.
Mà estesa per ajudar en la introducció de l’etiquetatge en català
Amb l’objectiu de canviar aquesta situació, Plataforma per la Llengua s’ha posat a disposició de la compamyia alimentària per “assessorar-los i acompanyar-los en una inclusió efectiva del català en tots els àmbits i amb una responsabilitat corporativa de cohesió i respecte”.