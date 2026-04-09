De res ha servit ni l’ofensiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per marginar encara més el català a l’escola ni la pressió dels sindicats d’Educació i les forces parlamentàries sobiranistes per fer canviar el PSC de posició. Els socialistes han bloquejat, conformant de nou la santa aliança del 155 amb el PP i Vox, que es debati en el pròxim ple la proposició de llei de la CUP sobre els usos lingüístics als projectes educatius de centre. Una decisió, presa a la Junta de Portaveus d’aquesta setmana que ha enervat tant als cupaires i ha agafat amb el peu canviat juntaires i republicans, que tampoc n’han fet gaires escarafalls.
La iniciativa legislativa de la CUP havia agafat embranzida després que la setmana passada la sala del Contenciós Administratiu del TSJC decidís estimar l’aplicació cautelar de la sentència que considera el castellà vehicular a l’escola catalana. En concret, els magistrats van acordar aplicar provisionalment la sentència que anul·lava preceptes clau del decret del Govern de Pere Aragonès que desenvolupa la llei aprovada el 2022 –amb els vots d’ERC, Junts, el PSC i els Comuns– i que havia de blindar el català com a llengua vehicular després de la imposició judicial del 25% del castellà.
La majoria unionista
D’aquesta manera, el Parlament no podrà debatre la situació legal del català a l’escola, ja que els 68 vots ponderats en la Junta de Portaveus de PSC, PP i Vox han derrotat els 67 de la resta de grups parlamentaris. I, per tant, la iniciativa queda al calaix dormint el son dels justos. La proposició és un document de la CUP, que mai es va refiar de la llei del 2022 i dels dos decrets que miraven d’amortir l’ofensiva contra el català a l’escola. La proposta es va registrar el juliol passat amb el suport de Plataforma per la Llengua i de la PiEC (la Plataforma Pública i en Català, de la qual formen part el SEPC, La Intersindical, la CGT, la USTEC i la COS), que ara han criticat sense embuts la decisió dels socialistes.
Però el PSC contraataca. La portaveu dels socialistes a la cambra catalana, Elena Díaz, va assegurar després de la Junta de Portaveus que tant el seu partit com el Govern tenen un “compromís molt clar i ferm” amb el model d’escola catalana. Díaz va argüir que el PSC no comparteix el text dels cupaires i al·lega que ja existeix un “consens polític molt ampli” sobre l’ús i l’aprenentatge del català a l’escola. Díaz ha reivindicat que “mai cap Govern ha fet tant pel català a l’escola com el de Salvador Illa”. A més, va afegir que l’executiu va anunciar un recurs contra la resolució del TSJC de la setmana passada. Per altra banda, no va faltar l’argument habitual d’aquestes ocasions remarcant que els alumnes de Catalunya han de sortir de l’escola amb un “aprenentatge excel·lent” de les llengües oficials. Un fet que, per a la diputada, el model actual garanteix, encara que el decret no s’està aplicant, com va admetre la setmana passada la conselleria d’Educació.
“Cap missatge de protecció”
Per part dels impulsors de la iniciativa, la diputada portaveu d’Educació, Pilar Castillejo, va carregar contra el “veto del PSC fent aliança amb Vox i PP”. En aquesta línia, Castillejo recorda que la proposició de llei volia assegurar la “implementació de mesures efectives” contra “l’assetjament” dels tribunals espanyols. “Això no posa un punt final a la nostra proposta”, va assegurar per tal d’esperonar els altres grups a “pressionar” el PSC perquè permeti el debat de la llei al ple del Parlament.
Castillejo no va criticar sola la decisió dels socialistes. També portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va aprofitar per, des del Parlament, preguntar als socialistes de què tenen por. Així, va alertar d’una “situació preocupant” als centres educatius, on l’ús del català ha perdut pes. “Què passa si tenim una ofensiva judicial i no hi ha cap missatge de protecció al professorat que vol utilitzar el català?”, va alertar.
Segura també va criticar que el PSC s’hagi alienat amb el PP i Vox. “Per a nosaltres, aquesta ofensiva contra el català no està rebent la resposta adient per part dels socialistes catalans. Demanem responsabilitat, que es recondueixi la situació, que reflexionin i situïn el català al centre de les escoles”, va etzibar. De fet, la USTEC recorda que la Llei d’Educació de Catalunya determina que el català és la llengua vehicular a l’escola i que això no ho ha tombat cap tribunal. “No renunciarem a educar ningú en català”, va concloure.