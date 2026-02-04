Un atropello corta la R4 en una nueva tarde de retrasos en Rodalies

Rodalies vuelve a vivir este miércoles una tarde complicada en cuanto a la movilidad. Un atropello ha obligado a interrumpir la línea R4 poco después de las cinco de la tarde entre l’Hospitalet de Llobregat y Terrassa Estació del Nord. Los hechos han tenido lugar cerca de la estación de Montcada Bifurcació y están provocando retrasos que se suman a los que ya han causado durante todo el día las limitaciones de velocidad.

Según la información facilitada por el gestor ferroviario, después del atropello en la R4, el servicio se ofrece en tren entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia, en autobús desde esta parada a Martorell Central y en tren nuevamente desde aquí a l’Hospitalet. El tramo Hospitalet – Terrassa Estació del Nord ha quedado interrumpido por el suceso, mientras que de Terrassa Estació del Nord a Manresa los usuarios deben desplazarse en autobús.

Demoras de más de una hora en algunas líneas

Más allá de la incidencia ocurrida en la R4, las otras líneas de la red de Rodalies también presentan importantes retrasos. Hay demoras que pueden superar la hora en la R11, los 40 minutos en las líneas R15 y R17, los 25 minutos en la R16, y los 20 minutos en la R1. Cabe recordar que esta situación se está repitiendo en los últimos días debido a las actuaciones que se están llevando a cabo en diversos puntos y las limitaciones establecidas. En cuanto al funcionamiento general de la red, se mantienen tramos en autobús en varias líneas y, como novedad este miércoles, se cubre por carretera el servicio completo de la R8 entre Martorell y Granollers, que llegaba hasta Mollet Sant Fost hasta este martes.

Desde Renfe señalan que trabajan para mantener las frecuencias anunciadas de cinco trenes por hora en la R1, de dos por hora en la R2 sur y de cuatro en la R4 y para cumplir “en la medida de lo posible” los horarios en los regionales. Además de la ampliación en la R8, se ofrece un servicio de autobús adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y la tarde que enlaza con el Media Distancia para ir a Barcelona.