Rodalies encadena el tercer día con cortes en las líneas y refuerzos por carretera

Cataluña sigue inmersa en el caos ferroviario más absoluto. Este miércoles será el tercer día consecutivo de la ‘nueva normalidad’ de Rodalies, y es que varias líneas de Rodalies sufren cortes y afectaciones en el servicio, lo que ha obligado a Renfe a desplegar una gran flota de autobuses para paliar las consecuencias de la falta de trenes y ofrecer un transporte alternativo por carretera.
El refuerzo más importante se ha hecho en la R8, donde los autobuses realizarán el recorrido de la línea desde Martorell hasta Granollers Centro, además Renfe ha activado un servicio adicional de bus entre las estaciones de Valls y Camp de Tarragona para poder enlazar con los trenes de media distancia para viajar hasta Barcelona.
Un servicio que ha iniciado el día «como estaba previsto»
Este inicio de jornada de miércoles se ha hecho con ‘normalidad’ dentro de la excepcionalidad que atraviesa el sistema ferroviario. El portavoz institucional de Renfe, Antonio Carmona, ha señalado en una atención a los medios hecha en Sants y recogida por la ACN que puede haber retrasos “puntuales” pero que el servicio ha iniciado «tal como estaba previsto». El portavoz del operador ferroviario ha señalado, además, que ya se han expedido hasta 320,000 abonos gratuitos, aunque Rodalies sigue perdiendo usuarios y la demanda solo se encuentra en el 75% de lo habitual.
Carmona ha evitado, sin embargo, dar ninguna fecha concreta sobre la normalización completa del servicio. “No tenemos fecha, no hablaremos de previsiones, hablaremos de garantías con el modo ferroviario y el servicio alternativo por carretera”, ha señalado el portavoz de Renfe. Desde el operador ferroviario tienen confianza en que el día de hoy no vuelva a erigirse en un caos como el del pasado martes, cuando el centro de control de Adif sufrió dos caídas consecutivas que generaron retrasos importantes en la maltrecha franja horaria de Rodalies. Carmona ha señalado que “si no se produce una incidencia como la de ayer” los retrasos de los trenes de Rodalies serán “puntuales” y destaca que desde Renfe están haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener las frecuencias de 5 trenes por hora en la R1, dos en la R2sur y cuatro en la R3 y cumplir “en la medida de lo posible” los horarios en los regionales.
¿Cuáles son las líneas afectadas?
Desde el inicio de la primera semana de febrero el servicio ferroviario catalán ha estado cogido con pinzas. Varias líneas sufren cortes y necesitan un transporte alternativo por carretera. Estas son las afectaciones:
- R1: Los trenes circulan entre L’Hospitalet de Llobregat y Blanes. El tramo comprendido entre Blanes y Maçanet-Massanes se debe realizar con servicio alternativo por carretera. Por su parte, la RG1 vuelve a circular por la red ferroviaria entre Maçanet-Massanes y Portbou.
- R2 Sur: Una incidencia en la infraestructura entre Bellvitge y Sants obliga a ofrecer solo dos trenes por hora y sentido, con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona.
- R3: Las obras programadas de desdoblamiento de vía obligan a establecer servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà.
- R4: Los trenes circularán entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia y entre Martorell Central y Terrassa Norte con normalidad. El tramo Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central y Terrassa Norte-Manresa se deberá realizar a través del servicio alternativo por carretera.
- R7: Las obras en Montcada Bifurcació obligan a realizar el servicio íntegramente por carretera.
- R8: Servicio íntegramente por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, con enlace con los trenes de la R2 Norte.
- RL4: Los trenes funcionan con normalidad entre Lleida y Cervera y se necesita servicio por carretera en el tramo hasta Manresa.
- R13: Servicio de tren entre Lleida y Vinaixa. El tramo hasta Sant Vicenç de Calders se debe realizar en servicio por carretera.
- R14: Servicio de tren entre Lleida y Vinaixa que se debe complementar con autobuses para cubrir el trayecto hasta Reus.
- R15: Los trenes circularán con normalidad entre Barcelona estación de Francia y Reus. El trayecto en el tramo entre Reus y Riba-roja d’Ebre se debe realizar con servicio por carretera.
- RT1: Servicio habitual entre Tarragona y Reus. El trayecto hasta la Plana de Picamoixons se cubrirá con autobuses