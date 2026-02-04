Rodalies encadena el tercer día con cortes en las líneas y refuerzos por carretera

Cataluña sigue inmersa en el caos ferroviario más absoluto. Este miércoles será el tercer día consecutivo de la ‘nueva normalidad’ de Rodalies, y es que varias líneas de Rodalies sufren cortes y afectaciones en el servicio, lo que ha obligado a Renfe a desplegar una gran flota de autobuses para paliar las consecuencias de la falta de trenes y ofrecer un transporte alternativo por carretera.

El refuerzo más importante se ha hecho en la R8, donde los autobuses realizarán el recorrido de la línea desde Martorell hasta Granollers Centro, además Renfe ha activado un servicio adicional de bus entre las estaciones de Valls y Camp de Tarragona para poder enlazar con los trenes de media distancia para viajar hasta Barcelona.

Un servicio que ha iniciado el día «como estaba previsto»

Este inicio de jornada de miércoles se ha hecho con ‘normalidad’ dentro de la excepcionalidad que atraviesa el sistema ferroviario. El portavoz institucional de Renfe, Antonio Carmona, ha señalado en una atención a los medios hecha en Sants y recogida por la ACN que puede haber retrasos “puntuales” pero que el servicio ha iniciado «tal como estaba previsto». El portavoz del operador ferroviario ha señalado, además, que ya se han expedido hasta 320,000 abonos gratuitos, aunque Rodalies sigue perdiendo usuarios y la demanda solo se encuentra en el 75% de lo habitual.

Carmona ha evitado, sin embargo, dar ninguna fecha concreta sobre la normalización completa del servicio. “No tenemos fecha, no hablaremos de previsiones, hablaremos de garantías con el modo ferroviario y el servicio alternativo por carretera”, ha señalado el portavoz de Renfe. Desde el operador ferroviario tienen confianza en que el día de hoy no vuelva a erigirse en un caos como el del pasado martes, cuando el centro de control de Adif sufrió dos caídas consecutivas que generaron retrasos importantes en la maltrecha franja horaria de Rodalies. Carmona ha señalado que “si no se produce una incidencia como la de ayer” los retrasos de los trenes de Rodalies serán “puntuales” y destaca que desde Renfe están haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener las frecuencias de 5 trenes por hora en la R1, dos en la R2sur y cuatro en la R3 y cumplir “en la medida de lo posible” los horarios en los regionales.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en una atención a los medios en la estación de Sants | Andrea Salazar (ACN)

¿Cuáles son las líneas afectadas?

Desde el inicio de la primera semana de febrero el servicio ferroviario catalán ha estado cogido con pinzas. Varias líneas sufren cortes y necesitan un transporte alternativo por carretera. Estas son las afectaciones: