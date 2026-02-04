El servicio de Rodalies vuelve a ser el protagonista del día en cuanto a movilidad en Cataluña. Después de los problemas en las vías y la necesidad de reforzar y complementar el servicio de trenes con un servicio alternativo por carretera, un incidente técnico ha dejado a ciegas y sordos a los usuarios de Rodalies en las estaciones de toda Cataluña. Un incidente que ha durado una hora desde las nueve y cuarto de la mañana hasta las diez y cuarto.

Fuentes de Renfe han señalado que un incidente técnico provoca que la megafonía automática (previamente grabada) no funcione en ninguna estación del territorio catalán y obliga a los trabajadores de Renfe a realizar este servicio de manera manual o en directo como puede ser en el nudo ferroviario de Cataluña que es la estación de Sants.

En Sants, de hecho, la situación se ha complicado aún más, ya que las pantallas sí que funcionan, pero no informan de cuál es el próximo tren que pasará por una vía concreta, un hecho que ha obligado al operador ferroviario a pedir que los usuarios consulten los frontales y los laterales de los trenes para verificar que sea el tren que debían tomar y verificar el destino.

❗ ATENCIÓN!



⚠️ Por un incidente técnico, la megafonía y monitores de las estaciones están fuera de servicio.



▶️ Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio. — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 4, 2026

📢INFO!



✅Solucionado el incidente del sistema de información a los viajeros.



🚆La megafonía y las pantallas de las estaciones anuncian las próximas circulaciones en tiempo real. — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 4, 2026

Rodalies encadena el tercer día con cortes en líneas y refuerzos por carretera

La jornada de este miércoles ha estado marcada por las incidencias en el servicio de Rodalies después de unas semanas en las cuales Cataluña estuvo inmersa en un verdadero caos ferroviario. Renfe, no obstante, ha asegurado que el servicio se ha iniciado «tal como estaba previsto» y que trabajan para revertir la situación de estos días.