El servei de Rodalies torna a ser el protagonista del dia pel que fa a la mobilitat a Catalunya. Després dels problemes a les vies i la necessitat de reforçar i complementar el servei de trens amb un servei alternatiu per carretera una incidència tècnica ha deixat a les palpentes i sords els usuaris de Rodalies de les estacions d’arreu de Catalunya. Una incidència que ha durat una hora des de quarts de deu del matí fins a quarts d’onze.
Fonts de Renfe han assenyalat que una incidència tècnica provoca que la megafonia automàtica (prèviament gravada) no funciona a cap estació del territori català i obliga els treballadors de Renfe a fer aquest servei de manera manual o en directe com pot ser al nus ferroviari de Catalunya que és l’estació de Sants.
A Sants, de fet, la situació s’ha complicat encara més, ja que les pantalles sí que funcionen, però no informen de quin és el pròxim tren que passarà per una via concreta, un fet que ha obligat l’operador ferroviari a demanar que els usuaris consultin els frontals i els laterals dels trens per verificar que sigui el tren que havien d’agafar i verificar la destinació.
❗ ATENCIÓ!— Rodalies Catalunya (@rodalies) February 4, 2026
⚠️ Per una incidència tècnica, la megafonia i monitors de les estacions es troben fora de servei.
▶️ Es recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i el servei.
📢INFO!— Rodalies Catalunya (@rodalies) February 4, 2026
✅Solucionada la incidència del sistema d'informació als viatgers.
🚆La megafonia i les pantalles de les estacions anuncien les pròximes circulacions en temps real.
Rodalies encadena el tercer dia amb talls a les línies i reforços per carretera
La jornada d’aquest dimecres ha estat marcada per les incidències al servei de Rodalies després d’unes setmanes en les quals Catalunya va estar immersa en un veritable caos ferroviari. Renfe, però, ha assegurat que el servei s’ha iniciat “tal com estava previst” i que treballen a revertir la situació d’aquests dies.