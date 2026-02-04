Rodalies encadena el tercer dia amb talls a les línies i reforços per carretera

Catalunya segueix immersa en el caos ferroviari més absolut. Aquest dimecres serà el tercer dia consecutiu de la ‘nova normalitat’ de Rodalies, i és que diverses línies de Rodalies pateixen talls i afectacions al servei, un fet que suposa que Renfe hagi hagut de desplegar una gran flota d’autobusos per pal·liar les conseqüències de la falta de trens i oferir un transport alternatiu per carretera.
El reforç més important s’ha fet a l’R8, on els autobusos faran el recorregut de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre, a més Renfe ha activat un servei addicional de bus entre les estacions de Valls i Camp de Tarragona per poder enllaçar amb els trens de mitja distància per viatjar fins a Barcelona.
Un servei que ha iniciat el dia “com estava previst”
Aquest inici de jornada de dimecres s’ha fet amb ‘normalitat’ dintre de l’excepcionalitat que travessa el sistema ferroviari. El portaveu instuticional de Renfe, Antonio Carmona, ha assenyalat en una atenció als mitjans feta a Sants i recollida per l’ACN que pot haver retards “puntuals” però que el servei s’ha iniciat “tal com estava previst”. El portaveu de l’operador ferroviari ha assenyalat, a més, que ja s’han expedit fins a 320.000 abonaments gratuïts, tot i que Rodalies segueix perdent usuaris i la demanda només es troba en el 75% de l’habitual.
Carmona ha evitat, però, donar cap data concreta sobre la normalització completa del servei. “No tenim data, no parlarem de previsions, parlarem de garanties amb el mode ferroviari i el servei alternatiu per carretera”, ha assenyalat el portaveu de Renfe. Des de l’operador ferroviari tenen confiança en què el dia d’avui no torni a erigirse en un caos com el del passat dimarts, quan el centre de control d’Adif va patir dues caigudes consecutives que van generar retards importants a la malmesa franja horària de Rodalies. Carmona ha assenyalat que “si no es produeix una incidència com la d’ahir” els retards dels trens de Rodalies seran “puntuals” i destaca que des de Renfe estan fent tots els esforços possibles per mantenir les frequencies de 5 trens per hora a l’R1, dos a l’R2sud i quatre a l’R3 i complir “en la mesura del possible” els horaris en els regionals.
Quines són les línies afectades?
Des de l’inici de la primera setmana de febrer el servei ferroviari català ha estat agafat amb pinces. Diverses línies pateixen talls i necessiten un transport alternatiu per carretera. Aquestes són les afectacions:
- R1: Els trens circulen entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes. El tram comprès entre Blanes i Maçanet-Massanes s’ha de fer amb servei alternatiu per carretera. Per la seva banda, l’RG1 torna a circular per la xarxa ferroviària entre Maçanet-Massanes i Portbou.
- R2 Sud: Una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants obliga a oferir només dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
- R3: Les obres programades de desdoblament de via obliguen a establir servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà.
- R4: Els trens circularan entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord amb normalitat. Els tram Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa s’hauran de fer a través del servei alternatiu per carretera.
- R7: Les obres a Montcada Bifurcació obliguen a fer el servei íntegrament per carretera.
- R8: Servei íntegrament per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l’R2 Nord.
- RL4: Els trens funcionen amb normalitat entre Lleida i Cervera i es necessita servei per carretera en el tram fins a Manresa.
- R13: Servei de tren entre Lleida i Vinaixa. El tram fins a Sant Vicenç de Calders s’ha de fer en servei per carretera.
- R14: Servei de tren entre Lleida i Vinaixa que s’ha de complementar amb autobusos per cobrir el trajecte fins a Reus.
- R15: Els trens circularan amb normalitat entre Barcelona estació de França i Reus. El trajecte en el tram entre Reus i Riba-roja d’Ebre s’ha de fer amb servei per carretera.
- RT1: Servei habitual entre Tarragona i Reus. El trajecte fins a la Plana de Picamoixons es cobrirà amb autobusos