La xarxa ferroviària catalana passarà de 183 trams amb límit de velocitat a 193 la setmana vinent, deu més que ara. Així es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) elaborat per Adif i al qual ha tingut accés l’agència ACN. Tot i aquest increment, el nombre de quilòmetres amb límit de velocitat no creixerà a Catalunya. Fins i tot es reduirà un quilòmetre i baixarà dels 191 als 190.
Una de les novetats que es posarà en funcionament serà al tram de Maçanet-Massanes i Blanes. Aquesta setmana, el límit de velocitat s’aplicava a 13,4 quilòmetres. En aquests, els combois havien de circular a 30 km/h pel mal estat de diverses trinxeres. Els darrers dies, una de les trinxeres s’ha reparat i en altres encara s’hi treballa. Aquest fet farà que, a partir de dilluns, els 13,4 quilòmetres amb límit de velocitat se substituiran per quatre trams que afecten 1,6 quilòmetres de vies en un espai de 5,4 quilòmetres. En els vuit quilòmetres restants, els trens podran circular a una velocitat superior i, així, reduir el temps del trajecte.
Sis trams amb límit de velocitat entre Manresa i Terrassa
També es produiran canvis a l’R4, entre Manresa i Terrassa estació del Nord. D’una banda, s’ha suprimit una LTV que només ha estat vigent durant una setmana en un tram de 500 metres; però, en canvi, se n’han afegit sis de noves. En concret entre Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar i Terrassa. Aquestes sis LTV conjuntament representen 4.295 metres -majoritàriament a 30 km/h-, en 20 quilòmetres de traçat, recull l’ACN.
D’altra banda, aquest dissabte es recuperarà el servei a l’RL4 entre Lleida i Cervera. En aquest tram, s’ha afegit un límit de velocitat entre Tàrrega i Cervera pel mal estat d’una trinxera. Els trens no podran circular a més de 50 km/h.
La normalitat no arribarà fins a l’abril
Dels 193 trams amb límit de velocitat que hi haurà la setmana vinent, 70 són trams on s’està actuant d’emergència. D’aquests, la meitat s’espera que estiguin reparats a finals d’aquest febrer i es puguin eliminar les LTV. El 50% restant estaran resolts com a màxim a l’abril. De fet, Adif i Renfe van dir fa uns dies que la normalitat a Rodalies es recuperaria com a molt aviat a l’abril.
Tal com ja va informar El Món, des de l’accident mortal de Gelida, Adif ha detectat a la xarxa ferroviària catalana 648 punts crítics que cal inspeccionar. Entre els punts detectats hi ha trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataformes, vies i altres estructures, sobretot en les línies a tocar del mar. El Govern estima que les obres urgents a Rodalies costaran uns 100 milions d’euros.
Junts demana el cessament de Paneque o qüestió de confiança
Aquest dijous, el Parlament de Catalunya va reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque per la “mala gestió” de la crisi ferroviària. Aquesta serà una de les patates calentes amb les quals es trobarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, quan es reincorpori a la feina dilluns després de la baixa mèdica. Junts per Catalunya li ha reclamat que destitueixi Paneque o que se sotmeti a una qüestió de confiança.