L’arribada de la borrasca Nils amb fortes ventades. Des de Renfe, l’operador ferroviari, alerten que “davant el risc extrem de ventades a Catalunya es produiran reduccions temporals de velocitat per garantir la seguretat”, motiu pel qual demanen “seguir la informació de les pantalles i als canals habituals per consultar les alteracions horàries”. De fet, els trens que operen les línies de Rodalies viuran limitacions de velocitat a gairebé totes les línies per les fortes ventades a Catalunya.
De fet, les fortes ventades han fet que Adif hagi anunciat que durant uns minuts a primera hora del matí la circulació de trens en l’àmbit de Barcelona hagi quedat suspesa. El responsable de la infraestructura ferroviària ha assenyalat a través de les xarxes socials que “per alerta de fortes ratxes de vent, el servei comercial en l’àmbit de Barcelona s’iniciarà una vegada reconegudes les línies”. Una suspensió de trens que no afectarà l’alta velocitat, tal com ha anunciat Adif: “Aquesta alerta afecta exclusivament els trens de mitjana distància, llarga distància i Rodalies. No afecta la línia d’alta velocitat”. Una afectació que s’ha solucionat quan passaven 20 minuts de les set del matí.
La forta ventada també ha obligat Renfe a tancar els accessos a les estacions de Premià i Malgrat de Mar de l’R1 assenyalant motius de “seguretat”. En declaracions recollides per Europa Press Renfe atribueix la decisió al “risc” de caiguda de part de les marquesines.
Un arbre caigut a l’R4, la primera incidència del dia
A primera hora del matí el servei de Rodalies s’ha hagut d’interrompre a la línia R4 de Rodalies entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat per la caiguda d’un arbre sobre les vies i la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes per la caiguda d’un arbre a Caldes de Malavella. Les ventades, a més, han fet que s’hagi tallat la circulació dels trams Terrassa-Manresa (R4) i Blanes-Maçanet (R1), recorreguts que es feien amb trens llançadora i que ara només es pot fer per carretera.
