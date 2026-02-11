Rodalies mantindrà la velocitat limitada amb un ull posat en el vent

El servei de Rodalies mantindrà la limitació en la velocitat durant l’episodi de fort vent d’aquest dijous. Així ho ha confirmat aquest dimecres a la tarda la consellera d’Interior, Núria Parlon, que en unes declaracions recollides per l’ACN ha explicat que hi haurà marxes blanques de supervisió per certificar la seguretat dels diferents traçats de la xarxa. En cas que es detecti qualsevol incidència o alteració en els recorreguts per la caiguda d’arbres a les vies o similars, les autoritats procediran a interrompre la circulació.
El mateix passarà amb els serveis alternatius per carretera, que es mantenen sota la supervisió del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d’Esquadra, i que s’interrompran en cas que la policia detecti anomalies a les carreteres. Pel que fa als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), aquest dijous hi haurà reduccions puntuals de velocitat als combois que tindran afectació en el servei habitual dels trens. Per contra, les explotacions turístiques gestionades per l’operador romandran tancades durant tota la jornada de demà.
Possibles afectacions a les rues de Carnaval
Totes aquestes decisions s’han pres durant la segona reunió del comitè tècnic del CECAT en el marc de l’activació del pla Ventcat, una cimera a la qual han assistit la mateixa Parlon, el conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a banda de responsables dels diferents serveis d’emergències, del Servei Meteorològic de Catalunya o del Servei Català de Trànsit, entre d’altres.
Fins ara s’han rebut 870 trucades al telèfon 112 i s’han registrat més de 700 incidents del tipus caiguda d’arbres o d’elements de façana, amb algunes afectacions en zones urbanes. Davant la previsió que la situació pugui anar a pitjor, Parlon ha demanat “esperar a les actualitzacions” abans de cancel·lar les rues de carnaval, però no ha descartat “que algunes hagin de canviar itineraris”. Tenint en compte que bona part de les celebracions són dissabte, “és possible que en algun cas calgui fer adaptacions, però ens esperem a veure l’evolució”, ha reiterat.