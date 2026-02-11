Rodalies mantendrá la velocidad limitada con un ojo en el viento

El servicio de Rodalies mantendrá la limitación en la velocidad durante el episodio de fuerte viento de este jueves. Así lo ha confirmado este miércoles por la tarde la consejera de Interior, Núria Parlon, que en unas declaraciones recogidas por la ACN ha explicado que habrá marchas blancas de supervisión para certificar la seguridad de los diferentes trazados de la red. En caso de que se detecte cualquier incidencia o alteración en los recorridos por la caída de árboles en las vías o similares, las autoridades procederán a interrumpir la circulación.

Lo mismo ocurrirá con los servicios alternativos por carretera, que se mantienen bajo la supervisión del Servei Català de Trànsit y de los Mossos d’Esquadra, y que se interrumpirán en caso de que la policía detecte anomalías en las carreteras. En cuanto a los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), este jueves habrá reducciones puntuales de velocidad en los convoyes que tendrán afectación en el servicio habitual de los trenes. Por el contrario, las explotaciones turísticas gestionadas por el operador permanecerán cerradas durante toda la jornada de mañana.

Posibles afectaciones a las rutas de Carnaval

Todas estas decisiones se han tomado durante la segunda reunión del comité técnico del CECAT en el marco de la activación del plan Ventcat, una cumbre a la que han asistido la misma Parlon, el consejero de la Presidencia en funciones de presidente, Albert Dalmau, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, además de responsables de los diferentes servicios de emergencias, del Servicio Meteorológico de Cataluña o del Servei Català de Trànsit, entre otros.

Hasta ahora se han recibido 870 llamadas al teléfono 112 y se han registrado más de 700 incidentes del tipo caída de árboles o de elementos de fachada, con algunas afectaciones en zonas urbanas. Ante la previsión de que la situación pueda empeorar, Parlon ha pedido «esperar a las actualizaciones» antes de cancelar las rutas de carnaval, pero no ha descartado «que algunas tengan que cambiar itinerarios». Teniendo en cuenta que buena parte de las celebraciones son el sábado, «es posible que en algún caso sea necesario hacer adaptaciones, pero nos esperamos a ver la evolución», ha reiterado.