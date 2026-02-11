Protecció Civil ha suspès l’activitat educativa, universitària, esportiva i l’activitat sanitària no essencial d’aquest dijous per les previsions de fort vent. Des del Govern de la Generalitat demanen que la població catalana eviti els desplaçaments innecessaris i es recomana que les empreses decretin el teletreball. En roda de premsa la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures del Govern davant la previsió de fortes ventades de dijous i ha detallat que a la tarda se celebrarà una nova reunió entre el Govern, Protecció Civil i el Meteocat per valorar si es prenen mesures addicionals. De fet, des de Protecció Civil s’enviarà un ES-Alert als telèfons mòbils de Catalunya per informar de les mesures que el Govern decretarà per a la jornada de dijous.
Parlon, que ha comparegut davant dels mitjans després del Comitè d’Emergències, ha demanat que la ciutadania apliqui mesures d’autoprotecció davant d’una situació potencialment perillosa per als ciutadans, ja que les ràfegues de vent poden arribar a superar els 100 km/h, un fet pel qual recomana el teletreball i la reducció al mínim de la mobilitat a les carreteres catalanes.
En declaracions recollides per l’ACN, el cap de l’àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha alertat que la ventada d’aquest dijous és “de primera categoria” i que és “el primer plat”. De fet, Segalà ha assenyalat que és la primera vega que s’utilitzaran les alertes Es-Alert per un episodi de vent, un episodi que comptarà amb dos màxims; un aquest dijous i un segon dissabte. Parlon ha afegit que la situació dels darrers mesos a Catalunya, amb episodis de gran quantitat de pluja suposa que el terra moll augmenta les possibilitats que es produeixin incidents relacionats amb l’arbrat. “Davant d’això i per garantir que la població rep instruccions clares, aprovarem resolució que entrarà en vigor aquesta mitjanit i vigent fins a les 20h del 12 de febrer on demanarem a la població que eviti desplaçaments no estrictament necessaris”, ha destacat la consellera.
Una desena d’estacions del Meteocat detecten ratxes de vent de 100 km/h aquest dimecres
Aquest dimecres l’arribada de la borrasca Nils ja s’ha començat a deixar notar sobre el territori català i una desena d’estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han registrat ratxes de 100 km/h o superiors. Les dades, recollides a les 12:30 hores, mostren que a Puig Sesolles, al Vallès Oriental, s’ha registrat la velocitat màxima amb 139,7 km/h, seguit de Montserrat (114,5 km/h), Miami Platja, al Baix Camp (107,3 km/h) i el Mas de Barberans, al Montsià (106,6 km/h).