Catalunya es troba immersa enmig d’un episodi de ventades molt intenses. Unes ventades provocades per la borrasca Nils que ja han causat cinc ferits arreu del país. Entre aquestes persones ferides hi ha una persona que es troba en estat greu per la caiguda d’un arbre a Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat, al Baix Llobregat, és on s’han concentrat el gruix dels ferits, ja que tres operaris que treballaven en les tasques de retirada d’arbres han acabat ferits. Els cinc ferits durant el temporal han estat traslladats a diferents centres sanitaris per atendre’ls.
També en el sector industrial s’ha de lamentar la caiguda d’un mur a l’empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, empresa dedicada a la radiografia industrial. Un ensurt, però, que ha quedat només en això, un ensurt, ja que no ha provocat cap ferit.
25 persones han necessitat assistència sanitària
Des de l’inici d’aquest fort episodi de ventades fins a 25 persones han necessitat assistència sanitària per algun motiu relacionat amb la forta ventada que sacseja Catalunya. D’aquestes 25, cinc són els ferits que han hagut de ser traslladats a diferents centres sanitaris del país. Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), s’han rebut fins a 272 alertes que han generat 264 incidents. El SEM destaca que també s’han rebut 242 consultes informatives des de l’inici del temporal de vent.
Rodalies a mig gas, una quarantena de vols cancel·lats i afectacions a les carreteres
El temporal de fortes ventades ha fet que des de l’inici del dia hi hagi afectacions a la mobilitat de les infraestructures catalanes. El servei de Rodalies funciona a mig gas amb limitacions de velocitat a tota la xarxa ferroviària i a l’Aeroport de Barcelona-Josep Tarradellas s’han registrat fins a una quarantena de cancel·lacions de vols i diferents retards en les sortides des de l’aeroport català. A les carreteres catalanes la situació no ha estat pas millor i a diversos punts de la xarxa viària catalana.
Per caiguda d’arbres a la via incidències a:— Trànsit (@transit) February 12, 2026
BARCELONA:
🟡AP-7 a Martorell ➡BCN (1 carril tallat)
🔴 B-20 a la carretera d’Esplugues➡Llobregat (obstacles a la via)
⚫C-1415a Terrassa
⚫C-31 Castelldefels ➡TGN
🔴C-32 Hospitalet-Cornellà de Llobregat ➡Castelldefels pic.twitter.com/B37bPWb5Vo