Catalunya encara es troba immersa en una situació delicada per l’impacte de les fortes ventades. En una compareixença feta per la consellera d’Interior, Núria Parlon, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, i el cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, els representants de l’administració catalana han volgut destacar que cal seguir alerta.
Des del Meteocat destaquen que les previsions mostren que encara pot haver-hi algun cop fort de vent tot i que el temporal sembla que vagi a la baixa. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha destacat la força d’aquest temporal de vent, ja que “els 105 km/h al port de Barcelona és la ratxa més forta des que hi ha registres”. De fet, Parlon ha volgut assenyalar que la magnitud del temporal també s’ha mostrat amb l’impacte en el telèfon d’emergències 112. “Hem arribat a tenir un pic de trucades molt important (més de 3.000) al 112. Mai no havíem tingut aquest nivell de trucades per un episodi de vent”, ha destacat la titular d’Interior.
Tot i que les previsions indiquin que el pitjor ja ha passat el cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, alerta que el pròxim dissabte es podria viure una situació molt similar, motiu pel qual demana màxima precaució. En aquesta jornada de dijous ja s’han comptabilitzat dos ferits greus com són un voluntari de Protecció Civil a Sant Boi de Llobregat i un treballador a Sant Pau de Segúries. De fet, Parlon ha demanat “prudència” a la ciutadania i ha admès que “hi haurà feina” per evitar accidents en les pròximes hores. La consellera ha anunciat que el CECAT es tornarà a reunir a les dues del migdia per valorar com s’ha de fer la desescalada.
Defensa de la labor del Govern
Parlon ha volgut sortir al pas de les crítiques contra el Govern acusant l’executiu català de precipitació en enviar les Es-Alert i haver suspès les activitats no essencials a tot el país. La titular d’interior ha assegurat que haver suspès les classes ha tingut una gran “importància” i que en cas de no haver-ho fet es podrien haver patit més ferits i ha mostrat diverses imatges d’afectacions causades pel vent en diversos centres educatius. Sobre les Es-Alert, Parlon ha assegurat que s’havia d’estendre l’alerta a tot el país perquè “seccionar el territori no es pot fer en un fenomen d’aquestes característiques. Sempre hi ha el risc de fer curt o de passar-se de frenada. Un dels dos accidents més greus que hem tingut ha estat a Comarques Gironines”.
Un ES-Alert que no va funcionar en els telèfons de la companyia Vodafone, a qui no va arribar l’avís. Preguntada per aquests fets la consellera d’Interior ha assenyalat que va haver-hi una “manca d’enllaç” amb els telèfons de la companyia, però que passades les nou del vespre l’error ja s’havia esmenat tot i no enviar l’alerta per evitar generar més dubtes.