Cataluña se encuentra inmersa en medio de un episodio de ventadas muy intensas. Unas ventadas provocadas por la borrasca Nils que ya han causado cinco heridos en todo el país. Entre estas personas heridas hay una persona que se encuentra en estado grave por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat, en el Baix Llobregat, es donde se han concentrado la mayoría de los heridos, ya que tres operarios que trabajaban en las tareas de retirada de árboles han resultado heridos. Los cinco heridos durante el temporal han sido trasladados a diferentes centros sanitarios para atenderlos.

También en el sector industrial se debe lamentar la caída de un muro en la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, empresa dedicada a la radiografía industrial. Un susto, pero que ha quedado solo en eso, un susto, ya que no ha provocado ningún herido.

25 personas han necesitado asistencia sanitaria

Desde el inicio de este fuerte episodio de ventadas hasta 25 personas han necesitado asistencia sanitaria por algún motivo relacionado con la fuerte ventada que sacude Cataluña. De estas 25, cinco son los heridos que han tenido que ser trasladados a diferentes centros sanitarios del país. Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), se han recibido hasta 272 alertas que han generado 264 incidentes. El SEM destaca que también se han recibido 242 consultas informativas desde el inicio del temporal de viento.

Imágenes de un árbol roto por el impacto del fuerte viento alrededor de la estación de Sants de Barcelona | ACN

Rodalies a medio gas, una cuarentena de vuelos cancelados y afectaciones en las carreteras

El temporal de fuertes ventadas ha hecho que desde el inicio del día haya afectaciones en la movilidad de las infraestructuras catalanas. El servicio de Rodalies funciona a medio gas con limitaciones de velocidad en toda la red ferroviaria y en el Aeropuerto de Barcelona-Josep Tarradellas se han registrado hasta una cuarentena de cancelaciones de vuelos y diferentes retrasos en las salidas desde el aeropuerto catalán. En las carreteras catalanas la situación no ha sido mejor y en varios puntos de la red viaria catalana.