Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido por los vendavales

Cataluña se prepara para un fuerte episodio de vendavales a partir de la madrugada de este jueves. Protección Civil ya ha suspendido la actividad educativa, universitaria, deportiva y la actividad sanitaria no esencial por las previsiones de fuerte viento y el Gobierno ha pedido evitar los desplazamientos y priorizar el teletrabajo ante un fenómeno meteorológico catalogado como «riesgo extremo». Protección Civil tiene previsto enviar una ES-Alert a toda la población indicando las limitaciones que estarán vigentes entre medianoche y las 20 horas.

En este contexto, desde la Generalitat han recordado que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido si no pueden llegar al lugar de trabajo debido a esta alerta meteorológica. Cabe recordar que el artículo 37.3 g del Estatuto del Trabajador reconoce el derecho a ausentarse del trabajo con remuneración ante situaciones de fuerza mayor y permite un permiso de hasta cuatro días anuales por «fenómenos meteorológicos adversos».

En un comunicado, el Departamento de Trabajo insta a las empresas a facilitar el teletrabajo siempre que sea posible mientras dure el episodio, tal como ya ha hecho durante las últimas semanas por las incidencias generalizadas en Rodalies. En cuanto al caos ferroviario, el Gobierno aseguró que los empleados debían solicitar un justificante a Renfe y presentarlo a la empresa, que no los podía obligar a recuperar horas.

Mobiliario urbano roto en Vielha durante los vendavales de noviembre / ACN-Marta Lluvich

La UGT hace un llamado a la «responsabilidad empresarial»

A su vez, la UGT ha hecho un llamado a la «responsabilidad empresarial» y ha reclamado a las empresas que apliquen «de manera inmediata» el artículo mencionado antes. El sindicato ha recordado que las empresas tienen «la obligación legal de garantizar la protección de sus plantillas y adoptar todas las medidas preventivas posibles», facilitando el teletrabajo siempre que «sea viable». Con todo, considera «imprescindible» que la seguridad y la salud de los trabajadores sean una «prioridad absoluta».