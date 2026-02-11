Els treballadors tenen dret a un permís retribuït per les ventades

Catalunya es prepara per a un fort episodi de ventades a partir de la matinada d’aquest dijous. Protecció Civil ja ha suspès l’activitat educativa, universitària, esportiva i l’activitat sanitària no essencial per les previsions de fort venti el Govern ha demanat evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a “risc extrem”. Protecció Civil té previst enviar una ES-Alert a tota la població indicant les limitacions que hi haurà en vigor entre mitjanit i les 20 hores.
En aquest context, des de la Generalitat han recordat que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa d’aquesta alerta meteorològica. Cal recordar que l’article 37.3 g de l’Estatut del Treballador reconeix el dret a absentar-se a la feina amb remuneració davant situacions de força major i permet un permís de fins a quatre dies anuals per “fenòmens meteorològics adversos”.
En un comunicat, el Departament de Treball insta les empreses a facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi, tal com ja ha fet durant les darreres setmanes per les incidències generalitzades a Rodalies. Pel que fa al caos ferroviari, el Govern va assegurar que els empleats havien de demanar un justificant a Renfe i presentar-lo a l’empresa, que no els podia obligar a recuperar hores.
La UGT fa una crida a la “responsabilitat empresarial”
Al seu torn, la UGT ha fet una crida a la “responsabilitat empresarial” i ha reclamat a les empreses que apliquin “de manera immediata” l’article esmentat abans. El sindicat ha recordat que les empreses tenen “l’obligació legal de garantir la protecció de les seves plantilles i adoptar totes les mesures preventives possibles”, facilitant el teletreball sempre que “sigui viable”. Amb tot, considera “imprescindible” que la seguretat i la salut dels treballadors siguin una “prioritat absoluta”.