Catalunya està immersa en un episodi de fortes ventades. L’arribada de la borrasca Nils està generant una situació gens habitual a Catalunya com són les alertes per vent i les conseqüències d’aquestes ratxes. Les carreteres de Catalunya ja pateixen els efectes de la ventada i la caiguda d’arbres a la via obliga a donar pas alternatiu a l’N-II a Sant Andreu de Llavaneres i tallar la carretera C-31c entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat en sentit el Prat i un carril de la C-31 entre l’Hospitalet i Cornellà de Llobregat en sentit sud i el tall a Castelldefels en sentit sud. La C-59 també es troba tallada a l’altura de Sant Feliu de Codines, un fet que també succeeix a la C1415a a Terrassa i la C-32 a Cornellà en sentit sud.
🔴 Per caiguda d'arbres a la via hi ha afectació en els següents trams:— Trànsit (@transit) February 12, 2026
N-II pas alternatiu a Sant Andreu de Llavaneres
C-31c 1 carril tallat entre Sant Boi i el Prat de Llobregat en sentit el Prat
C-32 1 carril tallat entre l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat en sentit sud pic.twitter.com/XbhBEe2bqR
Unes afectacions que també s’estan deixant notar en el sector de transports, ja que a l’AP-7 la ventada ha provocat el tancament de dos carrils de Llers a Pont de Molins en sentit nord. Aquest tall, que s’està fent per regulació del trànsit s’afegeix a la restricció d’accés dels camions a França.
Rodalies a mig gas i una quarantena d’avions cancel·lats
L’arribada de la borrasca Nils amb fortes ventades ha fet que la xarxa de Rodalies funcioni a mig gas amb limitacions de velocitat a tota la xarxa ferroviària. Una afectació pel vent que també s’ha deixat notar a l’Aeroport de Barcelona-Josep Tarradellas, on el temporal de vent ha obligat a cancel·lar fins a 44 vols; a més de molts retards en les sortides des de l’aeroport de la capital catalana.