Cataluña se encuentra inmersa en uno de los temporales de viento más fuertes de los últimos años. La llegada de la borrasca Nils ha causado estragos en el país y desde la pasada medianoche los Bomberos de la Generalitat han atendido 622 avisos relacionados con el fuerte viento. De estos 622 avisos, una gran parte se ha concentrado entre las 8 y las 9 de la mañana -cuando debían realizarse más desplazamientos por motivos laborales-. Las alertas por los fuertes vientos se han concentrado en las regiones Metropolitana Norte (317), la Sur (224) y la de Girona (54). En la región de Tarragona, la región Centro y la de Lleida se han registrado nueve avisos, doce y cinco, respectivamente.

Casi 2.000 llamadas al 112

Desde el inicio del temporal, el teléfono de emergencias ha recibido un total de 1.766 llamadas, relacionadas con 1.500 incidentes, principalmente por riesgo estructural. Solo en la última hora, el teléfono de emergencias 112 ya ha recibido 221 llamadas. En cuanto a la localización de las llamadas, la gran mayoría corresponden a Barcelona, donde se han registrado 442 llamadas, una cifra muy superior a la de las siguientes ciudades como Mataró (96), Terrassa (77), l’Hospitalet de Llobregat (64). En cuanto a las comarcas desde donde se ha llamado, el Barcelonès concentra el 35% de estos avisos, seguido del Vallès Occidental (15%) y el Maresme (11%).

Árboles caídos sobre los coches estacionados en la calle Santiago Rusiñol de Premià de Mar. | Miquel Codolar (ACN)

Cinco heridos, uno de ellos en estado grave

El episodio de vientos muy intensos ha dejado cinco heridos en todo el país. La mayoría de los heridos se ha encontrado en la localidad de Sant Boi de Llobregat, en el Baix Llobregat, donde una persona se encuentra en estado grave tras la caída de un árbol. También en Sant Boi, tres operarios que trabajaban en las tareas de retirada de árboles han resultado heridos. Las personas heridas han sido trasladadas a centros hospitalarios.