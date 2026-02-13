Protección Civil ha lanzado un nuevo aviso por «viento intenso» a partir del viernes por la noche y durante todo el fin de semana. La alerta llega después de que el jueves ráfagas de viento que superaron los 100 km/h en algunos puntos de Catalunya dejaron una víctima mortal en Barcelona y otras nueve personas fueron hospitalizadas entre una larga lista de heridos.

Precaución el fin de semana porque tenemos una combinación de riesgos:



Planes activados en Alerta

– VENTCAT 🌬️

– PROCICAT ONATGE 🌊

– FERROCAT 🚅



Planes en prealerta

– NEUCAT 🌨️

– ALLAUCAT 🏔️

– PROCICAT GRANDES CONCENTRACIONES DE PERSONAS 🥳 🎭#AlertaCat #ProtecciónCivil pic.twitter.com/Oz0u3NdDah — Protección civil (@emergenciescat) February 13, 2026

Según Protección Civil, está activada la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Viento en Catalunya (VENTCAT), de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) y las afectaciones que se pueden derivar. Por otro lado, también se ha activado la alerta del Plan PROCICAT por oleaje y se mantiene la prealerta del Plan Especial de Emergencias por Nevadas en Catalunya (NEUCAT).

Sábado, el día de mayor afectación

El SMC prevé que las últimas horas del viernes se pueden producir ráfagas de viento que pueden superar los 72 km/h, especialmente en las comarcas del Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès y la Terra Alta. Será a partir del sábado cuando el viento se intensificará, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h en las comarcas del suroeste y del Prepirineo y Pirineo. Protección Civil avisa que el sábado será la jornada de máxima afectación.

El domingo, se espera que las ráfagas máximas lleguen durante la madrugada y, posteriormente, disminuirán hasta el mediodía. Las zonas más afectadas serán el Pirineo, el Prepirineo y el sur del prelitoral y el litoral.

Imágenes de un árbol quebrado por el impacto del fuerte viento alrededor de la estación de Sants de Barcelona | ACN

Olas de cuatro metros

Protección Civil alerta también de que hay posibilidad de que haya un fuerte oleaje que, puntualmente, podrá superar los cuatro metros en el Alt y el Baix Empordà, especialmente al norte del Cap de Creus y en el Cap de Begur.

El Plan NEUCAT mantiene la prealerta por nevadas en la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça y se ha activado el Plan ALLAUCAT por el riesgo de avalanchas para el sábado en la Vall d’Aran y el norte del Pallars.

De las nueve personas que fueron hospitalizadas por el episodio de viento del jueves, una se encuentra en estado crítico pero estable y dos en estado grave.