Protecció Civil ha llençat un nou avís per “vent intens” a partir de divendres al vespre i durant tot el cap de setmana. L’alerta arriba després que dijous ratxes de vent que van superar els 100 km/h en alguns punts de Catalunya van deixar una víctima mortal a Barcelona i altres nou persones van ser hospitalitzades entre una llarga llista de ferits.
Precaució el cap de setmana perquè tenim una combinació de riscos:— Protecció civil (@emergenciescat) February 13, 2026
Plans activats en Alerta
– VENTCAT 🌬️
– PROCICAT ONATGE 🌊
– FERROCAT 🚅
Plans en prealerta
– NEUCAT 🌨️
– ALLAUCAT 🏔️
– PROCICAT GRANS CONCENTRACIONS PERSONES 🥳 🎭#AlertaCat #ProteccióCivil pic.twitter.com/Oz0u3NdDah
Segons Protecció Civil, està activada la fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT), d’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i les afectacions que se’n poden derivar. D’altra banda, també s’ha activat l’alerta del Pla PROCICAT per onatge i es manté la prealerta del Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT).
Dissabte, el dia de més afectació
L’SMC preveu que les últimes hores de divendres es poden produir ratxes de vent que poden superar els 72 km/h, especialment a les comarques del Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès i la Terra Alta. Serà a partir de dissabte quan el vent s’intensificarà, amb ratxes que poden superar els 90 km/h a les comarques del sud-oest i del Prepirineu i Pirineu. Protecció Civil avisa que dissabte serà la jornada de màxima afectació.
Diumenge, s’espera que les ratxes màximes arribin durant la matinada i, posteriorment, aniran a la baixa fins al migdia. Les zones més afectades seran el Pirineu, el Prepirineu i el sud del prelitoral i el litoral.
Onades de quatre metres
Protecció Civil alerta també que hi ha possibilitat que hi hagi un fort onatge que, puntualment, podrà superar els quatre metres a l’Alt i el Baix Empordà, especialment al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur.
El Pla NEUCAT manté la prealerta per nevades a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça i s’ha activat el Pla ALLAUCAT pel risc d’allaus per dissabte a la Vall d’Aran i el nord del Pallars.
De les nous persones que van ser hospitalitzades per l’episodi de vent de dijous, una es troba en estat crític però estable i dues en estat greu.