El Govern aixeca les restriccions a la mobilitat per les ventades

L’episodi de fortes ventades que ha paralitzat Catalunya durant el matí d’aquest dijous es va esvaint. La Generalitat ha aixecat les restriccions de mobilitat que afecten la major part del país des de primera hora del dia. Així ho ha confirmat mitjançant una nova alarma enviada als telèfons de la ciutadania. Tot i els permisos al transport, l’executiu demana “precaució en els desplaçaments”, atès que l’episodi de vents encara es manté en moltes zones de la demarcació de Barcelona. La resta de restriccions, però, es mantenen fins a les 8 de la tarda, tal com preveia el full de ruta d’actuació del Govern anunciat dimecres al vespre. D’aquesta manera, romanen aturades les activitats educatives, esportives i aquelles intervencions i atencions sanitàries que no siguin urgents. També es mantenen suspeses les activitats a l’aire lliure i els serveis socials, a l’espera que quedi enrere la tensió meteorològica.
Protecció Civil va anunciar les restriccions el migdia de dimecres, quan el Meteocat va publicar les primeres previsions meteorològiques de la jornada, amb ratxes de vent de prop de 110 quilòmetres per hora. Segons les autoritats catalanes, la ventada extrema “comporta un perill molt elevat en zones poc acostumades al vent i en grans ciutats”, zones que consideren “especialment vulnerables” a aquesta mena d’esdeveniments meteorològics extrems. Llavors van anunciar també la suspensió de les classes, l’atenció sanitària no urgent i les activitats esportives. Ja llavors, la Generalitat reclamava “extremar les precaucions” en les sortides a l’exterior, i limitar els desplaçaments innecessaris.
Més de 500 incidències
Des de l’inici dels episodis de vent, el passat dimarts a la nit, els serveis d’atenció a la ciutadania de Protecció Civil han registrat més de 650 trucades pels estralls de l’episodi meteorològic, que han generat més de 500 expedients. La majoria, segons la Generalitat, han respost a danys en edificis, que hi han causat riscos estructurals, o la caiguda d’obstacles a la via pública. La immensa majoria de les incidències s’han registrat a la Regió Metropolitana de Barcelona, amb 140 a la zona nord i prop de 80 al sud. El conjunt d’incidències ha forçat els Bombers de la Generalitat a reforçar el seu dispositiu de seguretat a la majoria de zones del Principat, amb especial atenció a les regions de Barcelona i Tarragona, “més afectades pel vent”.