Catalunya va patir durant la jornada d’aquest dijous una ventada gairebé sense precedents en els darrers anys. Una ventada que ja ha causat la primera víctima mortal, una dona de 46 anys a qui li va caure part del sostre damunt en una nau industrial a Barcelona. Mentrestant, hi ha vuit ferits més als centres hospitalaris de Catalunya.
A Bellvitge una persona de 22 anys es troba en estat crític i una altra de 23 en estat greu per la caiguda d’arbres a Sant Boi. Precisament a Sant Boi va haver-hi dos hospitalitzats més, en aquest cas lleus, com són dues persones de 23 i 35 anys que ja han rebut l’alta. A la Vall d’Hebron, més enllà de la persona morta, hi ha persona de 68 anys en estat greu per la caiguda d’un fanal que li ha provocat una fractura de pelvis i fèmur i un traumatisme toràcic. A l’Hospital Josep Trueta hi ha un operari de la construcció, de 56 anys, que es troba en estat greu. A Olot hi ha dues persones més ingressades en estat menys greu, en aquest cas dues persones de 54 i 51 anys.
Sis ferits encara necessiten atenció hospitalària
Aquest divendres els efectes del temporal de vent que va sacsejar Catalunya durant el dijous encara són ben presents. Malgrat que la gran majoria dels ferits durant el dijous van rebre l’alta el mateix dia vuit ferits han hagut de mantenir l’assistència hospitalària durant la matinada de dijous a divendres. La darrera actualització de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha mostrat que a les sis del matí d’aquest divendres encara es troben als hospitals sis ferits, després que dos dels voluntaris de Protecció Civil ferits per la caiguda de l’arbrat.
Els ferits que més preocupen són un voluntari de Protecció Civil de 22 anys que encara està hospitalitzat a l’Hospital de Bellvitge en estat crític, una persona de 68 anys amb diverses lesions per la caiguda d’un fanal i que està hospitalitzada a l’Hospital de la Vall d’Hebron i un operari de la construcció a qui li va caure a sobre una paret a Sant Pau de Seguries i que es troba hospitalitzat a l’Hospital Josep Trueta en estat greu.