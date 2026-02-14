El temporal de vent no afluixa i continua posant en alerta Catalunya. Aquest dissabte al matí, Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert als telèfons mòbils de les Terres de l’Ebre i el Baix Camp (Camp de Tarragona) pel temporal de vent. També han enviat una alerta als ciutadans de l’Empordà. L’administració catalana recomana evitar desplaçaments i activitats a l’exterior durant la jornada d’avui, inclosos els carnavals. Les ratxes dels vents de mestral han fregat els 150 quilòmetres per hora a les Terres de l’Ebre, posant en alerta la població. Destaquen especialment els registres de 146,5 km/h a Mas de Barberans, els 134 km/h a l’Hospitalet de l’Infant, els 132,8 km/h al Perelló, els 122 km/h a la Riba, els 119 km/h a la Sénia i els 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
Durant aquesta nit, des de mitjanit, el telèfon d’emergències ha rebut prop d’un centenar d’avisos pel nou temporal de vent a les comarques del sud del país. De fet, durant la nit, Protecció Civil ha activat els mètodes de protecció que permeten desconnectar elèctricament les infraestructures, ja que d’aquesta manera es pot evitar que es produeixi alguna tragèdia desencadenada pel temporal. La major part d’incidències registrades es concentren al Baix Ebre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que la intensitat del vent a les zones de l’Ebre i el Baix Camp és “més elevada” del previst inicialment, i que per això s’ha decidit enviar un avís ES-Alert.
⛔⚠ A causa del #vent huracanat, queda prohibida la circulació de camions de més de 7.500 kg per l’AP-7 a tota la demarcació de Tarragona, entre l’Arboç i el límit amb Castelló.— Trànsit (@transit) February 14, 2026
⚠ Cal extremar la precaució en totes les carreteres de Tarragona.#SCT pic.twitter.com/rNnXfAQDYg
Estacions d’esquí tancades pel vent
El nou temporal de vent també està posant en alerta els veïns del Pirineu català. En plena temporada d’esquí, i coincidint amb un dels moments de més afluència, les pistes de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll han quedat tancades. La Molina només ha obert parcialment. Des de Protecció Civil recomanen que s’evitin les activitats fora de les zones habilitades, ja que hi ha risc d’allaus i torb previst. En la mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Solé ha justificat que dijous s’activés l’alerta i que, en canvi, ara es faci localment, per zones, assegurant que aquell dia la situació era una altra.