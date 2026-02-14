El temporal de viento no afloja y continúa poniendo en alerta a Cataluña. Este sábado por la mañana, Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las Terres de l’Ebre y el Baix Camp (Camp de Tarragona) por el temporal de viento. También han enviado una alerta a los ciudadanos de l’Empordà. La administración catalana recomienda evitar desplazamientos y actividades al aire libre durante la jornada de hoy, incluidos los carnavales. Las ráfagas de viento de mistral han rozado los 150 kilómetros por hora en las Terres de l’Ebre, poniendo en alerta a la población. Destacan especialmente los registros de 146,5 km/h en Mas de Barberans, los 134 km/h en l’Hospitalet de l’Infant, los 132,8 km/h en el Perelló, los 122 km/h en la Riba, los 119 km/h en la Sénia y los 114,1 km/h en Miami Platja, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic.

No te lo puedes perder La segunda ola del temporal de viento deja rastro en Cataluña

Durante esta noche, desde medianoche, el teléfono de emergencias ha recibido cerca de un centenar de avisos por el nuevo temporal de viento en las comarcas del sur del país. De hecho, durante la noche, Protección Civil ha activado los métodos de protección que permiten desconectar eléctricamente las infraestructuras, ya que de esta manera se puede evitar que se produzca alguna tragedia desencadenada por el temporal. La mayor parte de incidencias registradas se concentran en el Baix Ebre. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha explicado que la intensidad del viento en las zonas del Ebre y el Baix Camp es «más elevada» de lo previsto inicialmente, y que por eso se ha decidido enviar un aviso ES-Alert.

⛔⚠ A causa del #vent huracanado, queda prohibida la circulación de camiones de más de 7.500 kg por la AP-7 en toda la demarcación de Tarragona, entre l’Arboç y el límite con Castelló.



⚠ Es necesario extremar la precaución en todas las carreteras de Tarragona.#SCT pic.twitter.com/rNnXfAQDYg — Trànsit (@transit) 14 de febrero de 2026

Estaciones de esquí cerradas por el viento

El nuevo temporal de viento también está poniendo en alerta a los vecinos del Pirineo catalán. En plena temporada de esquí, y coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia, las pistas de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll han quedado cerradas. La Molina solo ha abierto parcialmente. Desde Protección Civil recomiendan que se eviten las actividades fuera de las zonas habilitadas, ya que hay riesgo de avalanchas y tormentas previsto. En la misma entrevista en Catalunya Ràdio, Solé ha justificado que el jueves se activara la alerta y que, en cambio, ahora se haga localmente, por zonas, asegurando que aquel día la situación era otra.