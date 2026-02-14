La segunda ola del fuerte temporal de viento que ha golpeado Cataluña este sábado ha dejado huella en todo el país, especialmente en las zonas donde el viento ha soplado con más fuerza. En las Terres de l’Ebre, los vientos han provocado destrozos en algunos muros y vehículos, pero no ha habido heridos. La imagen de campos donde se cultiva arroz inundados con agua marina se ha repetido este sábado en el sur del país. En Deltebre, el vendaval ha causado varios rompimientos en la zona del Fangar y la entrada de agua de mar en la balsa del Canal Vell. Según los primeros cálculos de la Comunidad de Regantes de la Esquerra de l’Ebre, unas 400 hectáreas próximas al Fangar están afectadas. Las pérdidas superan el millón de euros, con consecuencias superiores al temporal Gloria, motivo por el cual se pedirá que se declare como zona catastrófica.

El Empordà también se ha llevado buena parte de los desperfectos. Por ejemplo, los fuertes vientos han hecho volar una parte del radar que hay en la estación militar del Pení de Roses (Alt Empordà), el cual permite detectar y seguir aeronaves que vuelan en la zona de cobertura. Unos datos que se transmiten al control de aviación civil y que son importantes para regular el tráfico aéreo de la capital catalana. En el Alt Empordà, los vientos han obligado a suspender los desfiles de Carnaval que estaban previstos en Roses o Llançà, que se posponen para los próximos días. Además, en l’Escala han optado por trasladar a espacios interiores el desfile infantil y sustituirlo por un concurso de disfraces con chocolatada.

El rompimiento en la zona del Fangar ha causado la inundación de campos de arroz de la comunidad de la Esquerra de l’Ebre / Ariadna Escoda (ACN)

Más de 650 avisos a los Bomberos

Durante este sábado de ventoleras, el cuerpo de Bomberos de la Generalitat ha recibido más de 650 avisos relacionados con el temporal, la mayor parte de ellos provenientes de la Metropolitana Sur (187), las Terres de l’Ebre (168) y Tarragona (133). Tortosa, Roquetes, l’Ametlla de Mar, Ulldecona y Amposta son cinco de las poblaciones con más incidencias por los fuertes vientos, donde se han registrado ráfagas que han rozado los 150 kilómetros por hora. La mayor parte de los avisos son por afectaciones a coches aparcados por caída de muros o ladrillos, señales de tráfico y placas solares arrancadas por el viento, y árboles y tejas caídas en la vía pública. Destacan especialmente la caída de un muro en la plaza Antonio Casanova de Tortosa -con dos vehículos afectados- y los destrozos en el techo del pabellón polideportivo de la Sénia.