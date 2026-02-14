La segona onada del fort temporal de vent que ha colpejat Catalunya aquest dissabte ha deixat rastre arreu del país, especialment a les zones en què el vent ha bufat amb més força. A les Terres de l’Ebre, els vents han provocat destrosses en alguns murs i alguns vehicles, però no ha deixat cap ferit. La imatge de camps on es conrea arròs inundats amb aigua marina s’ha repetit aquest dissabte al sud del país. A Deltebre, la ventada ha comportat diversos trencaments a la zona del Fangar i l’entrada d’aigua de mar a la bassa del Canal Vell. Segons els primers càlculs de la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre, unes 400 hectàrees pròximes al Fangar estan afectades. Les pèrdues superen el milió d’euros, amb conseqüències superiors al temporal Glòria, motiu pel qual es demanarà que es defineixi com a zona catastròfica.
L’Empordà també s’ha endut bona part dels desperfectes. Per exemple, les fortes ventades han fet volar una part del radar que hi ha a l’estació militar del Pení de Roses (Alt Empordà), el qual permet detectar i seguir aeronaus que volen en la zona de cobertura. Unes dades que es transmeten al control d’aviació civil i que són importants per regular el trànsit aeri de la capital catalana. A l’Alt Empordà, les ventades han obligat a suspendre les rues de Carnaval que estaven previstes a Roses o Llançà, que s’ajornen per als pròxims dies. A banda, a l’Escala han optat per traslladar a espais interiors la rua infantil i substituir-la per un concurs de disfresses amb xocolatada.
Més de 650 avisos als Bombers
Durant aquest dissabte de ventades, el cos de Bombers de la Generalitat ha rebut més de 650 avisos relacionats amb el temporal, la major part d’ells provinents de la Metropolitana Sud (187), les Terres de l’Ebre (168) i Tarragona (133). Tortosa, Roquetes, l’Ametlla de Mar, Ulldecona i Amposta són cinc de les poblacions amb més incidències per les ventades, on s’han arribat a registrar ràfegues que han fregat els 150 quilòmetres per hora. La major part dels avisos són per afectacions a cotxes aparcats per caiguda de murs o totxos, senyals de trànsit i plaques solars arrencades pel vent, i arbres i teules caigudes a la via pública. Destaquen especialment la caiguda d’un mur a la plaça Antonio Casanova de Tortosa -amb dos vehicles afectats- i les destrosses al sostre del pavelló poliesportiu de la Sénia.