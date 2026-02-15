El temporal afluixa però manté ratxes de 100 km/h a les Terres de l’Ebre

El temporal de vent ha rebaixat lleugerament la intensitat en les darreres hores als dos extrems del país, els punts més afectats per les ràfegues d’aquest dissabte. Tot i així, segons els darrers registres, encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a les Terres de l’Ebre i extrem nord de l’Empordà. Destaquen registres com els 118 km/h de l’Hospitalet de l’Infant, els 114,5 km/h del Perelló, els 100,1 km/h de Miami Platja o els 100 km/h del Vendrell, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. De fet, tot i que el vent ha començat a afluixar, Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l’aire lliure, especialment en les rues de Carnestoltes i les activitats esportives a l’exterior.
La previsió meteorològica és que el vent de mestral -que bufa a l’Ebre- i el de tramuntana afluixin al llarg del dia, tot i que no serà fins ben entrat el migdia que desapareixerà del sud del país. La situació, però, ha millorat significativament, ja que aquest diumenge sí que han obert les diferents estacions d’esquí, cosa que no va passar dissabte. Tot i així, Protecció Civil sí que manté la prealerta per risc d’allaus, ja que es manté fort (4 sobre 5) a l’Aran i Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors el perill d’allaus és marcat (3 sobre 5). Es demana molta prudència també amb el fort vent i el torb a les cotes altes del Pirineu. L’administració també ha desactivat l’alerta per fort onatge, ja que es preveu que hi hagi onades que no superaran els 2,5 metres a la costa de l’Alt i el Baix Empordà.
Més de 700 avisos als Bombers
La segona onada del temporal, vinculat a la borrasca Oriana, ha deixat, de moment, prop de 900 trucades al telèfon d’emergències 112, la majoria per efectes vinculats a danys estructurals, com ara la caiguda d’arbres o altres elements com trossos de mur sobre vehicles. Els Bombers de la Generalitat també han rebut uns 750 avisos durant el cap de setmana, la majoria concentrats a les Terres de l’Ebre, que s’han endut la pitjor part de la ventada.