El temporal afloja pero mantiene rachas de 100 km/h en las Tierras del Ebro

El temporal de viento ha disminuido ligeramente su intensidad en las últimas horas en los dos extremos del país, los puntos más afectados por las ráfagas de este sábado. Aun así, según los últimos registros, todavía hay rachas que superan los 100 km/h en las Tierras del Ebro y extremo norte del Empordà. Destacan registros como los 118 km/h de l’Hospitalet de l’Infant, los 114,5 km/h del Perelló, los 100,1 km/h de Miami Platja o los 100 km/h del Vendrel, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Meteoclimatic. De hecho, aunque el viento ha comenzado a aflojar, Protección Civil continúa pidiendo precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en los desfiles de Carnaval y las actividades deportivas al exterior.

La previsión meteorológica es que el viento de mistral -que sopla en el Ebro- y el de tramontana aflojen a lo largo del día, aunque no será hasta bien entrado el mediodía que desaparecerá del sur del país. La situación, sin embargo, ha mejorado significativamente, ya que este domingo sí que han abierto las diferentes estaciones de esquí, cosa que no ocurrió el sábado. Aun así, Protección Civil sí que mantiene la prealerta por riesgo de aludes, ya que se mantiene fuerte (4 sobre 5) en el Arán y Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores el peligro de aludes es marcado (3 sobre 5). Se pide mucha prudencia también con el fuerte viento y el torb en las cotas altas del Pirineo. La administración también ha desactivado la alerta por fuerte oleaje, ya que se prevé que haya olas que no superarán los 2,5 metros en la costa del Alt y el Baix Empordà.

Una vecina de la Plaza Antonio Casanova de Tortosa observa los desperfectos ocasionados por el episodio de viento en la ciudad de Tortosa / Ariadna Escoda (ACN)

Más de 700 avisos a los Bomberos

La segunda ola del temporal, vinculada a la borrasca Oriana, ha dejado, de momento, cerca de 900 llamadas al teléfono de emergencias 112, la mayoría por efectos vinculados a daños estructurales, como la caída de árboles u otros elementos como trozos de muro sobre vehículos. Los Bomberos de la Generalitat también han recibido unos 750 avisos durante el fin de semana, la mayoría concentrados en las Tierras del Ebro, que se han llevado la peor parte del vendaval.