Cataluña sufrió durante la jornada de este jueves un temporal de viento casi sin precedentes en los últimos años. Un temporal que ya ha causado la primera víctima mortal, una mujer de 46 años a quien le cayó parte del techo encima en una nave industrial en Barcelona. Mientras tanto, hay ocho heridos más en los centros hospitalarios de Cataluña.

En Bellvitge, una persona de 22 años se encuentra en estado crítico y otra de 23 en estado grave por la caída de árboles en Sant Boi. Precisamente en Sant Boi hubo dos hospitalizados más, en este caso leves, como son dos personas de 23 y 35 años que ya han sido dadas de alta. En la Vall d’Hebron, más allá de la persona fallecida, hay una persona de 68 años en estado grave por la caída de una farola que le ha provocado una fractura de pelvis y fémur y un traumatismo torácico. En el Hospital Josep Trueta hay un operario de la construcción, de 56 años, que se encuentra en estado grave. En Olot hay dos personas más ingresadas en estado menos grave, en este caso dos personas de 54 y 51 años.

Seis heridos aún necesitan atención hospitalaria

Este viernes los efectos del temporal de viento que sacudió Cataluña durante el jueves aún están bien presentes. A pesar de que la gran mayoría de los heridos durante el jueves fueron dados de alta el mismo día, ocho heridos han tenido que mantener la asistencia hospitalaria durante la madrugada de jueves a viernes. La última actualización del Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha mostrado que a las seis de la mañana de este viernes aún se encuentran en los hospitales seis heridos, después de que dos de los voluntarios de Protección Civil heridos por la caída del arbolado.

Un árbol caído en Sant Joan Despí / ACN

Los heridos que más preocupan son un voluntario de Protección Civil de 22 años que aún está hospitalizado en el Hospital de Bellvitge en estado crítico, una persona de 68 años con varias lesiones por la caída de una farola y que está hospitalizada en el Hospital de la Vall d’Hebron y un operario de la construcción a quien le cayó encima una pared en Sant Pau de Seguries y que se encuentra hospitalizado en el Hospital Josep Trueta en estado grave.