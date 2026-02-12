Críticas al Gobierno por las restricciones durante el episodio de vendavales

Los grupos parlamentarios presionan al Gobierno por la gestión del temporal de vendavales que ha paralizado Cataluña este jueves. En la sesión plenaria que se ha celebrado en la cámara catalana, Junts y ERC han cuestionado los criterios que han llevado al ejecutivo a paralizar buena parte de la actividad en el Principado desde primera hora de la mañana. Ambos grupos han reclamado, de hecho, comparecencias de la consejera de Interior, Núria Parlon, en la comisión parlamentaria de su área para que explique las decisiones que se han tomado durante la jornada.

El encargado de trasladar las críticas de Junts a la estrategia del ejecutivo durante la jornada ha sido el portavoz, Salvador Vergés, que ha asegurado que las restricciones a la movilidad y las actividades sociales deberían haberse impuesto de manera «territorializada» y por franjas horarias, siguiendo los puntos del país y los momentos del día en que el temporal de viento ha causado más estragos. Fuentes de la formación han declarado a la Agencia Catalana de Noticias que, si bien se debe garantizar la seguridad de la ciudadanía, se debe hacer «sin penalizar innecesariamente municipios y actividades en zonas y horas en las que el riesgo no es el mismo».

El portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés / ACN

«Modular» las restricciones

Similar ha sido la lectura de los republicanos, que también han reclamado la comparecencia en comisión parlamentaria de Marta Cassany, directora general de Protección Civil. A juicio del partido, tanto Parlon como Cassany deben explicar los «criterios técnicos y de proporcionalidad» que han fundamentado las decisiones que se han tomado este jueves. Como Junts, desde ERC reclaman saber por qué «no se ha hecho una modulación específica en función de la intensidad y el alcance del fenómeno meteorológico». Los republicanos identifican el grueso de «las afectaciones más relevantes» alrededor de la región metropolitana de Barcelona y, a pesar de ello, se ha extendido la regulación a la movilidad y la actividad social a otras regiones del país menos afectadas.