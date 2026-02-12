Crítiques al Govern per les restriccions en l’episodi de ventades

Els grups parlamentaris pressionen el Govern per la gestió del temporal de ventades que ha paralitzat Catalunya aquest dijous. En la sessió plenària que s’ha celebrat a la cambra catalana, Junts i ERC han qüestionat els criteris que han portat l’executiu a paralitzar bona part de l’activitat al Principat des de primera hora del matí. Tots dos grups han reclamat, de fet, compareixences de la consellera d’Interior, Núria Parlon, en la comissió parlamentària del seu ram perquè expliqui les decisions que s’han pres durant la jornada.
L’encarregat de traslladar les crítiques de Junts a l’estratègia de l’executiu durant la jornada ha estat el portaveu, Salvador Vergés, que ha assegurat que les restriccions a la mobilitat i les activitats socials haurien d’haver-se imposat de manera “territorialitzada” i per franges horàries, seguint els punts del país i els moments del dia en què el temporal de vent ha causat més estralls. Fonts de la formació han declarat a l’Agència Catalana de Notícies que, si bé s’ha de garantir la seguretat de la ciutadania, si bé s’ha de fer “sense penalitzar innecessàriament municipis i activitats en zones i hores en què el risc no és el mateix”.
“Modular” les restriccions
Similar ha estat la lectura dels republicans, que també han reclamat la compareixença en comissió parlamentària de Marta Cassany, directora general de Protecció Civil. A parer del partit, tant Parlon com Cassany han d’explicar els “criteris tècnics i de proporcionalitat” que han fonamentat les decisions que s’han pres aquest dijous. Com Junts, des d’ERC reclamen saber per què “no s’ha fet una modulació específica en funció de la intensitat i l’abast del fenomen meteorològic”. Els republicans identifiquen el gruix de “les afectacions més rellevants” al voltant de la regió metropolitana de Barcelona i, malgrat això, s’ha estès la regulació a la mobilitat i l’activitat social a altres regions del país menys afectades.