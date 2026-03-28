Protección Civil de la Generalitat de Catalunya ha activado el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Viento en Cataluña, así como el Plan territorial de protección civil de Cataluña por el fuerte oleaje, que se prevé sobre todo en el norte del país. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha incrementado el nivel de peligro de los vientos, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Las comarcas con más probabilidades de fuertes vientos son el Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Lluçanès, Maresme, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Ripollès, Segrià, Selva, Solsonès, Vall d’Aran y Vallès Oriental. Y con menor probabilidad se sitúan las comarcas de las demarcaciones de Barcelona, Tarragona y Terres de l’Ebre.

Olas superiores a los 2,5 metros

Se espera que el viento de componente norte afecte especialmente la Costa Brava, con olas superiores a los 2,5 metros en el Alt Empordà, Baix Empordà y la Selva, hasta el lunes al mediodía. Los puntos más críticos serán el norte del cabo de Creus y el cabo de Begur.

🌬️❗ Se ha incrementado el nivel de peligro de vientos en general en toda Cataluña y especialmente en el noreste

🌊 En la Costa Brava podrá haber olas superiores a los 2,5 metros y se pide no acercarse a zonas cercanas al litoral



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La Generalitat avisa también de nevadas entre la noche del sábado y la del domingo, con espesores superiores a los 10 cm a cotas superiores a los 900 metros. Las comarcas con más riesgo son las de la vertiente norte del Pirineo, especialmente el Valle de Arán y el norte de la Alta Ribagorça y del Pallars Sobirà.

Como también está previsto que haga viento se pueden producir dos fenómenos. Por un lado, el de nieve transportada: «puede nevar en zonas no afectadas por el aviso». Y por otro lado, el fenómeno del Torb: «el viento puede levantar la nieve depositada creando una neblina helada muy peligrosa para excursionistas», advierte Protección Civil.