Una mujer y dos menores han resultado heridos en Camarasa por los fuertes vientos que afectan el norte de Cataluña, principalmente en el Alt Empordà, según ha confirmado el Sistema de Emergencias de Cataluña (SEM). El aviso se recibió alrededor de las 11:45 horas de este domingo en el camping La Noguera, situado cerca del pantano de Sant Llorenç de Montgai. El vendaval levantó una placa metálica del techo de la caravana de un cliente del camping, cayó dentro del recinto y provocó heridas a tres personas. El SEM trasladó a la mujer y a uno de los menores al Arnau de Vilanova de Lleida. El otro menor, en principio, no necesitó ser trasladado.

* Actuaciones en curso. Información preliminar:



En el camping de Camarasa, el viento levantó una plancha y dejó 3 afectados, todos menos graves:



El SEM está trasladando a 1 mujer y 1 menor al Hospital @harnaulleida. Y también 1 otro menor, que en principio no se trasladaría.… — SEM. Generalitat (@semgencat) 29 de marzo de 2026

350 avisos a los Bomberos

Los Bomberos de la Generalitat han recibido unos 350 avisos por el viento entre las 20:00 horas de ayer sábado y las 11:30 horas de este domingo. El 80% de los servicios se han concentrado en la Región de Emergencias de Girona (261). La gran mayoría de salidas han consistido en retirar árboles caídos, elementos de tejados y de la red eléctrica, ha informado la Agencia Catalana de Noticias. En las poblaciones de Vall-llobrega, Palamós y Calonge, en el Baix Empordà, la caída de placas solares y elementos de tejados han provocado daños a varios vehículos estacionados en la calle. Y en Sant Feliu de Guíxols ha caído un árbol de grandes dimensiones en la zona de los Jardines Juli Garreta. Protección Civil mantiene activado en alerta el plan Ventcat y prevé que el episodio de fuerte viento se prolongue hasta el martes por la mañana.

Tal como ha informado El Món, los fuertes vientos afectan de lleno al norte de Cataluña, con ráfagas de viento que llegan a los 170 Km/h en el Alt Empordà, muy por encima de las previsiones iniciales de la Generalitat. Diferentes carreteras han estado cortadas por la caída de árboles, por ejemplo en Darnius, la Vajol, Fontcoberta, Camprodon, Vilallonga de Ter y Quart, ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Preventivamente, Renfe ya anunció el sábado que no circularían trenes del R11, entre Figueres y Portbou, y del R3, entre Vic y Ripoll. A media tarde del sábado, Protección Civil envió un ES Alert a seis comarcas: el Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa, Ripollés, Solsonès y Norte de la Cerdanya.