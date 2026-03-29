Una dona i dos menors han resultat ferits a Camarasa per les fortes ventades que afecten el nord de Catalunya, principalment a l’Alt Empordà, segons ha confirmat el Sistema d’Emergències de Catalunya (SEM). L’avís s’ha rebut pels voltants de les 11.45 hores d’aquest diumenge al càmping La Noguera, situat a tocar del pantà de Sant Llorenç de Montgai. El vendaval ha fet aixecar una placa metàl·lica del sostre de la caravana d’un client del càmping, ha caigut dins el recinte i ha provocat ferides a tres persones. El SEM ha traslladat la dona i un dels menors a l’Arnau de Vilanova de Lleida. L’altra menor, en principi, no ha necessitat ser traslladada.
350 avisos als Bombers
Els Bombers de la Generalitat han rebut uns 350 avisos per la ventada entre les 20.00 hores d’ahir dissabte i les 11.30 hores d’aquest diumenge. El 80% dels serveis s’han concentrat a la Regió d’Emergències de Girona (261). La gran majoria de sortides han consistit a retirar arbres caiguts, elements de teulats i de la xarxa elèctrica, ha informat l’Agència Catalana de Notícies. A les poblacions de Vall-llobrega, Palamós i Calonge, al Baix Empordà, la caiguda de plaques solars i elements de teulats han provocat danys a diversos vehicles estacionats al carrer. I a Sant Feliu de Guíxols ha caigut un arbre de grans dimensions a la zona dels Jardins Juli Garreta. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Ventcat i preveu que l’episodi de fort vent s’allargui fins dimarts al matí.
Tal com ha informat El Món, les fortes ventades afecten de ple el nord de Catalunya, amb ratxes de vent que arriben als 170 Km/h a l’Alt Empordà, molt per sobre de les previsions inicials de la Generalitat. Diferents carreteres han estan tallades per la caiguda d’arbres, per exemple a Darnius, la Vajol, Fontcoberta, Camprodon, Vilallonga de Ter i Quart, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Preventivament, Renfe ja va anunciar dissabte que no circularien trens de l’R11, entre Figueres i Portbou, i de l’R3, entre Vic i Ripoll. A mitja tarda de dissabte, Protecció Civil va enviar un ES Alert a sis comarques: l’Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa, Ripollés, Solsonès i Nord de la Cerdanya.