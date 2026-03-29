Les ventades que afecten Catalunya aquest diumenge ha deixat tot un seguit d’incidències que inclouen focs, ferits, carreteres tallades i arbres caiguts, entre altres. Fins a les 15.00 hores s’han rebut 875 trucades al telèfon d’emergències, 828 fins a les 14.00 que han generat 571 expedientes relacionats amb l’episodi de fort vent. Bona part dels avisos han estat a la demarcació de Girona.
Ferits
Una dona i dos menors han resultat ferits a Camarasa per les fortes ventades que afecten el nord de Catalunya, principalment a l’Alt Empordà, segons ha confirmat el Sistema d’Emergències de Catalunya (SEM). L’avís s’ha rebut pels voltants de les 11.45 hores d’aquest diumenge al càmping La Noguera, situat a tocar del pantà de Sant Llorenç de Montgai. El vendaval ha fet aixecar una placa metàl·lica del sostre de la caravana d’un client del càmping, ha caigut dins el recinte i ha provocat ferides a tres persones. El SEM ha traslladat la dona i un dels menors a l’Arnau de Vilanova de Lleida. L’altra menor, en principi, no ha necessitat ser traslladada.
D’altra banda, un home ha resultat ferit lleu per la caiguda d’una branca al càmping Riembau de Platja d’Aro (Baix Empordà), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L’afectat ha estat atès a les mateixes instal·lacions per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i donat d’alta in situ. Després d’aquesta situació, el càmping ha tancat preventivament pel que queda de dia les dues zones on hi ha arbres, ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
27 sortides per incendis de vegetació
A més, els Bombers de la Generalitat han hagut de fer un total de 27 sortides per incendis de vegetació declarats durant l’episodi de ventades entre les 20.00 hores del dissabte i les tres del migdia d’aquest diumenge, la majoria a la zona de Girona. En aquesta àrea han hagut de fer vuit serveis (el 30%), i n’hi ha hagut cinc a les Terres de l’Ebre i al nord de l’àrea metropolitana de Barcelona, quatre al Camp de Tarragona, dos a Ponent i tres més a la Catalunya Central. Entre aquests focs s’hi compten tres incendis forestals que han cremat una hectàrea a Ripoll (Ripollès), 2.500 m2 a Camprodon (Ripollès) i 400 m2 a Blanes (Selva).
Al llarg del dia, diferents carreteres han estan tallades per la caiguda d’arbres, per exemple a Darnius, la Vajol, Fontcoberta, Camprodon, Vilallonga de Ter i Quart, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Foc de Blanes, causat per una crema mal apagada.
Preventivament, Renfe ja va anunciar dissabte que no circularien trens de l’R11, entre Figueres i Portbou, i de l’R3, entre Vic i Ripoll. L’R11 estava previst que reprengués el servei a les 16.00 hores, però en el moment de publicar aquesta informació la línia continuava tallada. A les 17.16, sí que ha entrat en funcionament l’R3 entre Vic i Ripoll.
Hores sense llum a Molló, al Ripollès
A primera hora de la tarda, el municipi de Molló (Ripollès) ha recuperat l’electricitat després de diverses hores d’interrupció, segons ha comunicat Endesa a l’ACN. El municipi havia registrat problemes amb la llum i amb la cobertura mòbil pels efectes de la ventada d’aquest diumenge. L’alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicat que la principal hipòtesi és que la caiguda d’un arbre sobre la línia ha provocat un incendi i la interrupció del servei.