Los vendavales que afectan a Cataluña este domingo han dejado una serie de incidencias que incluyen incendios, heridos, carreteras cortadas y árboles caídos, entre otros. Hasta las 15:00 horas se han recibido 875 llamadas al teléfono de emergencias, 828 hasta las 14:00, que han generado 571 expedientes relacionados con el episodio de fuerte viento. Gran parte de los avisos se han producido en la demarcación de Gerona.

Se han recibido hasta las 14 h un total de 828 llamadas procedentes que han generado 571 expedientes relacionados con el episodio de fuerte viento.



En caso de emergencia llamad al @112. Recordamos que es necesario tener cobertura telefónica, aunque no sea de vuestra compañía. pic.twitter.com/QCIkH8KWKy — 112 (@112) March 29, 2026

Heridos

Una mujer y dos menores han resultado heridos en Camarasa por los fuertes vendavales que afectan el norte de Cataluña, principalmente en el Alt Empordà, según ha confirmado el Sistema de Emergencias de Cataluña (SEM). El aviso se recibió alrededor de las 11:45 horas de este domingo en el camping La Noguera, situado cerca del pantano de Sant Llorenç de Montgai. El vendaval levantó una placa metálica del techo de la caravana de un cliente del camping, cayó dentro del recinto y provocó heridas a tres personas. El SEM trasladó a la mujer y a uno de los menores al Arnau de Vilanova de Lleida. El otro menor, en principio, no necesitó ser trasladado.

Por otro lado, un hombre resultó herido leve por la caída de una rama en el camping Riembau de Platja d’Aro (Baix Empordà), según informaron los Bomberos de la Generalitat. El afectado fue atendido en las mismas instalaciones por una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y dado de alta in situ. Tras esta situación, el camping cerró preventivamente por el resto del día las dos zonas donde hay árboles, informó la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Una máquina retira árboles caídos en la carretera de Fontcoberta / ACN-Berta Artigas Fontàs

27 salidas por incendios de vegetación

Además, los Bomberos de la Generalitat han tenido que realizar un total de 27 salidas por incendios de vegetación declarados durante el episodio de vendavales entre las 20:00 horas del sábado y las tres de la tarde de este domingo, la mayoría en la zona de Gerona. En esta área han tenido que hacer ocho servicios (el 30%), y ha habido cinco en las Tierras del Ebro y al norte del área metropolitana de Barcelona, cuatro en el Campo de Tarragona, dos en Poniente y tres más en la Cataluña Central. Entre estos incendios se cuentan tres incendios forestales que han quemado una hectárea en Ripoll (Ripollès), 2.500 m2 en Camprodon (Ripollès) y 400 m2 en Blanes (Selva).

A lo largo del día, diferentes carreteras han estado cortadas por la caída de árboles, por ejemplo en Darnius, la Vajol, Fontcoberta, Camprodon, Vilallonga de Ter y Quart, informó el Servei Català de Trànsit (SCT).

⚠️Hoy se han producido varios incendios forestales @bomberscat @sfadfcat



🔥1 hectárea en Ripoll (Ripollès)

🔥2.500m2 en Camprodon (Ripollès)

🔥400m2 en Blanes (la Selva)



Es necesario ser muy prudentes con la alerta #VENTCAT @emergenciescat



📸Fuego de Blanes, causado por una quema mal apagada. pic.twitter.com/a5r8HYeQVi — Agents Rurals (@agentsruralscat) March 29, 2026

Preventivamente, Renfe ya anunció el sábado que no circularían trenes de la R11, entre Figueres y Portbou, y de la R3, entre Vic y Ripoll. Estaba previsto que la R11 retomara el servicio a las 16:00 horas, pero al momento de publicar esta información la línea continuaba cortada. A las 17:16, sí que ha entrado en funcionamiento la R3 entre Vic y Ripoll.

Horas sin luz en Molló, en el Ripollès

A primera hora de la tarde, el municipio de Molló (Ripollès) ha recuperado la electricidad después de varias horas de interrupción, según ha comunicado Endesa a la ACN. El municipio había registrado problemas con la luz y con la cobertura móvil por los efectos del vendaval de este domingo. El alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicado que la principal hipótesis es que la caída de un árbol sobre la línea provocó un incendio y la interrupción del servicio.