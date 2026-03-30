El temporal de viento que golpea Cataluña ha dejado siete heridos, ninguno de ellos de gravedad, este domingo en Cataluña. Según informa Protección Civil, todos han sido derivados a un centro sanitario, la mayoría por cortes o golpes provocados por alguna caída, aunque no sufren heridas de gravedad. Inicialmente se había informado de un octavo herido que finalmente no ha sido trasladado a ningún centro de salud.

🔴 Actualización servicios #VENTCAT 07h



Entre las 22h y las 07h de esta mañana, #bomberscat hemos atendido solo 7 servicios relacionados con el viento. Todos en la #REGirona.



Ninguno destacado. https://t.co/d3XR8D6Ct0 pic.twitter.com/6xenvqLhXa — Bombers (@bomberscat) March 30, 2026

El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de mil llamadas durante el fin de semana correspondientes a 753 incidentes. Los Bomberos de la Generalitat, por otro lado, se han activado cerca de 800 veces, más de la mitad en las comarcas gerundenses. La mayoría han sido por árboles y ramas caídas, postes de luz y telefonía abatidos y elementos que volaban o amenazaban con caer.

Los dos incidentes más relevantes, según la información que recoge la ACN, han sido en dos campings de la Noguera y del Baix Empordà, esta última comarca, una de las más afectadas. En el primer caso ha caído una plancha metálica, causando tres heridos; en el segundo, una persona ha resultado herida por la caída de un árbol.

La zona desalojada del Camping Riembau, con el árbol que ha caído al fondo | Berta Artigas Fontàs (ACN)

Cinco comarcas en aviso naranja

El temporal, que ha afectado sobre todo las comarcas de Girona, continuará causando problemas hasta el martes. Los primeros impactos relevantes se han producido en el Empordà y el Pirineo, que seguirán siendo los puntos más críticos del temporal este lunes por la mañana.

Las ráfagas de viento fuertes se extenderán a lo largo del día a las zonas de Ponent, primero, y al sur del país (Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona) por la tarde. Hay cinco comarcas en aviso naranja (nivel de peligro 3 sobre 6) por el viento: el Alt Empordà, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça.